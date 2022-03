Signature d'une convention chez Autocars Skyport inc.

MONTRÉAL, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - Hier, le syndicat qui représente les chauffeur(euse)s d'autobus de la compagnie privée Autocars Skyport inc. a signé une nouvelle convention collective.

D'une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 janvier 2027, le contrat de travail prévoit un rattrapage salarial total de près de 15 % dès la signature, des augmentations salariales selon l'Indice des prix à la consommation (IPC) pour chacune des années de 2023 à 2026, incluant une protection d'un minimum de 1,5 % et d'un maximum de 5 %.

D'autres gains ont été obtenus, dont l'ajout de journées de vacances, de jours fériés et de congés mobiles en plus de la bonification de différentes primes.

« Les négociations se sont déroulées dans le respect. Nous sommes fiers d'avoir pu améliorer et protéger le pouvoir d'achat de nos membres pour les années à venir, et ce, tout en continuant à offrir un service de qualité à la clientèle », se réjouit Daniel Morin, conseiller syndical du SCFP.

Skyport, une division de Keolis Canada, se spécialise dans le transport des clients et des équipages pour la majorité des compagnies aériennes à partir de l'aéroport international Montréal-Trudeau ainsi que dans le transport nolisé au Québec et autres services de transport de personnes. Skyport fournit également un service de navettes entre le stationnement et le terminal de l'aéroport.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente 8565 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Service des communications, 514 802-2802