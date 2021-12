Signature à la MRC de Beauce-Sartigan

MONTRÉAL, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan et le Syndicat canadien de la fonction publique, lequel représente 35 employé(e)s, ont signé leur nouvelle convention collective d'une durée de cinq ans.

En effet, la partie syndicale avait accepté à 91 % l'entente de principe présentée en novembre dernier.

Le contrat de travail prévoit des hausses salariales totales de 13 %, des améliorations significatives sur le plan des horaires de travail, l'introduction de clauses sur le télétravail ainsi que plusieurs autres bonifications.

« Les négociations se sont déroulées de façon respectueuse et cordiale. Nous croyons que ces augmentations salariales permettront aux membres de conserver leur pouvoir d'achat, et ce, malgré la forte hausse de l'Indice des prix à la consommation », a déclaré Mario Jean, conseiller syndical du SCFP.

La MRC de Beauce-Sartigan se situe à l'extrémité sud de la région de la Chaudière-Appalaches. Son personnel occupe plusieurs fonctions, entre autres comme adjoint(e)s administratifs(ves), évaluateurs(trices), ingénieur(e)s civil(e)s, agent(e)s de développement et aménagistes.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 33 900 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Service des communications SCFP, cell. 514 802-2802

Liens connexes

https://scfp.qc.ca/