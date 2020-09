Signalisation touristique - Allègements financiers de plus de 2 M$ pour soutenir les entreprises signalisées

QUÉBEC, le 17 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer des mesures d'allègement financier pour les entreprises déjà signalisées et pour celles qui auront déposé une demande avant le 30 septembre 2020 dans le cadre des programmes gouvernementaux de signalisation touristique. Cela représente des économies totales de plus de 2 millions de dollars pour les entreprises concernées.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ainsi, un congé de paiement des frais de signalisation pour la période du 1er avril au 30 septembre 2020 est accordé aux entreprises déjà signalisées avant cette période. Ce congé équivaut à un rabais de 50 % de leurs frais de signalisation pour l'année 2020-2021.

De plus, un rabais de 25 % des frais annuels de signalisation est accordé aux entreprises qui auront déposé une nouvelle demande de signalisation avant le 30 septembre 2020.

Ces allègements, applicables uniquement pour l'année financière 2020-2021, sont valables autant pour les équipements touristiques privés que pour les services de carburant et de restauration ou les itinéraires cyclables hors route.

Citations :

« La situation sanitaire actuelle pose de nombreux défis aux entreprises touristiques, et notre gouvernement doit continuer de trouver des solutions afin de les soutenir pendant la pandémie. Ainsi, je suis très heureuse que nous apportions cette nouvelle aide concrète aux entrepreneurs de toutes les régions du Québec. Les mesures d'allègement annoncées aujourd'hui viennent s'ajouter au Plan de relance touristique, qui a été dévoilé en juin dernier, et j'espère que les entrepreneurs en bénéficieront pleinement. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La signalisation routière joue un rôle important pour l'industrie touristique : elle met en lumière les extraordinaires attraits des régions du Québec tout en facilitant leur découverte. En cette période de relance économique, notre gouvernement pose des gestes concrets pour soutenir les entrepreneurs québécois. Les allègements financiers annoncés vont exactement en ce sens, et j'en suis très heureux. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« En tant que mandataire de la mise en œuvre des programmes de signalisation touristique, l'Alliance salue cette annonce du gouvernement du Québec. Ces mesures s'ajoutent à celles déjà mises en place pour les entreprises touristiques, en contribuant à les soutenir durant cette période difficile et hors de l'ordinaire. »

Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

Faits saillants :

Ces mesures permettent aux entreprises d'accéder aux programmes gouvernementaux de signalisation touristique, contribuant ainsi à leur pérennité. Les programmes gouvernementaux de signalisation touristique existent depuis plus de trente ans et sont gérés conjointement par le ministère des Transports et le ministère du Tourisme. Leur mise en œuvre a été confiée au Consortium Alliance de l'industrie du Québec - SignoService à la suite d'un appel d'offres public.

Ces mesures s'ajoutent à celles du Plan de relance touristique, qui représentent des investissements de plus de 753 millions de dollars. L'objectif : accompagner les entreprises pendant la crise, soutenir le développement de l'offre, stimuler la demande et générer des retombées économiques dans toutes les régions du Québec.

Le Québec possède un des programmes de signalisation touristique les plus développés au Canada . Pour davantage d'information sur les programmes et pour connaître l'ensemble des mesures mises en place afin de soutenir l'industrie touristique, visitez Québec.ca.

