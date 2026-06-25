Sieyuan Electric dévoile l'esGrid 3.0, son nouveau BESS pour une énergie, une stabilité et une valeur accrues

MUNICH, 25 juin 2026 /CNW/ - Sieyuan Electric présente aujourd'hui l'esGrid 3.0, son système de stockage d'énergie par batterie destiné à la formation de réseau de nouvelle génération, à l'Intersolar Europe 2026. Conçu pour les applications à l'échelle des services publics, l'esGrid 3.0 répond à trois défis majeurs auxquels sont confrontés les systèmes d'alimentation modernes : maximiser la valeur du projet, maintenir la stabilité du réseau et accélérer l'intégration des énergies renouvelables.

Plus d'énergie pour un gabarit réduit

Sieyuan Electric lance le BESS esGrid 3.0 : plus d'énergie, plus de stabilité et plus de valeur

L'esGrid 3.0 fournit une capacité énergétique de 6,311 MWh dans un conteneur standard de 20 pieds, atteignant une densité énergétique de pointe de 148 kWh/m³. Sa conception compacte permet de déployer plus d'énergie sur moins de terrains, ce qui aide les clients à réduire les coûts et à améliorer l'économie globale du projet.

Plus grande stabilité, meilleur soutien du réseau

Équipé d'une technologie avancée de formation de réseau, l'esGrid 3.0 prend activement en charge la régulation de la tension et de la fréquence, même dans des conditions de réseau ultra-faible. En imitant le comportement des générateurs synchrones conventionnels, le système renforce la résilience du réseau et permet une pénétration accrue de l'énergie renouvelable tout en maintenant un fonctionnement fiable du système.

Une plus grande valeur pour un coût de cycle de vie réduit

Conçu pour maximiser le rendement à long terme des projets, l'esGrid 3.0 atteint jusqu'à 90 % d'efficacité aller-retour, réduit le temps d'installation et de mise en service de 30 % et réduit de 20 % l'empreinte du site. Son architecture de contrôle au niveau des grappes et ses diagnostics fondés sur l'IA améliorent la fiabilité, simplifient la maintenance et améliorent la disponibilité du système.

Capacité mondiale, prestation de services éprouvée

Le lancement est soutenu par le réseau mondial de fabrication et de service de Sieyuan Electric. Reconnu comme fournisseur de stockage d'énergie de niveau 1 par BloombergNEF, Sieyuan Electric exploite une capacité de production annuelle de 50 GWh et fournit un soutien technique localisé sur les principaux marchés internationaux.

« Le stockage de l'énergie est en train de devenir la pierre angulaire des futurs réseaux électriques », déclare le directeur des activités internationales de Sieyuan Electric. « Grâce à l'esGrid 3.0, nous aidons nos clients à accroître la valeur du projet, à renforcer la résilience du réseau et à accélérer la transition vers un avenir énergétique plus propre et plus durable. »

À propos de Sieyuan Electric

Sieyuan Electric, une société cotée en bourse spécialisée dans la R&D de technologies énergétiques, la fabrication d'équipement et les services d'ingénierie, s'engage à fournir des solutions de réseaux électriques efficaces et fiables dans le monde entier. Dans la poursuite de sa vision « Une puissance plus intelligente pour une vie meilleure », Sieyuan saisit les opportunités dans l'industrie énergétique en constante évolution et promeut activement la transformation numérique dans l'ensemble du secteur. Ses activités s'étendent du transport et de la distribution d'électricité au stockage de l'énergie, à l'électronique automobile et à la gestion des actifs énergétiques. Avec des produits et des services haut de gamme, Sieyuan inaugure une nouvelle ère d'électricité durable, intelligente et verte.

SOURCE Sieyuan Electric

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