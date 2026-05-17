RUGAO, Chine, 17 mai 2026 /CNW/ - Alors que les investissements dans les énergies propres s'accélèrent et que la demande en électricité des centres de données pour l'intelligence artificielle augmente partout en Amérique du Nord, le besoin de solutions électriques haute tension fiables et performantes n'a jamais été aussi important. Sieyuan Electric, un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des équipements électriques à haute tension, a annoncé que sa gamme de disjoncteurs de type dead tank (DTCB), développée de façon indépendante, est entièrement prête à servir les clients nord-américains.

Figure 1 Vue aérienne de l’usine d'AIS Figure 2 DTCB et DS fournis au centre de données en Amérique du Nord

Sieyuan Electric se spécialise dans la transmission, la transformation, la distribution et la consommation d'énergie, fournissant des services de fabrication d'équipements et d'ingénierie à des clients dans le monde entier. L'entreprise exploite trois centres de recherche et développement spécialisés qui stimulent l'innovation dans l'ensemble de ses filiales et soutiennent un écosystème de développement exclusif de bout en bout.

Jiangsu Rugao High Voltage Electric Apparatus Co., Ltd., une filiale en propriété exclusive de Sieyuan Electric, se concentre sur la recherche, le développement et la production d'appareillages de commutation à haute tension, y compris des sectionneurs jusqu'à 800 kV, des disjoncteurs jusqu'à 550 kV et des appareillages de commutation hybrides à isolation gazeuse jusqu'à 252 kV. L'installation dispose d'une infrastructure de production de pointe à l'échelle internationale, de lignes de fabrication hautement automatisées et intelligentes et détient la certification ASME (É.-U.).

Le portefeuille de clients de Sieyuan s'étend à l'échelle mondiale et comprend notamment State Grid Corporation of China, China Southern Power Grid, China Railway, Enel et CEMIG, tandis que ses produits et services sont présents dans plus de 100 pays et régions.

Excellence technique : La série de disjoncteurs de type dead tank LW58A

La série LW58A représente une nouvelle génération d'équipements électriques haute tension de type ouvert conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des infrastructures nord-américaines. Principales spécifications :

- Plage de tension : 38 à 550 kV

- Courant nominal maximal : 5 000 A

- Courant nominal de coupure de court-circuit : 63 kA

- Conformité totale aux normes ANSI, IEEE et NEMA

La série utilise du gaz SF6 ou du gaz mixte écologique comme agent d'isolation et d'extinction d'arc. Sa chambre d'extinction d'arc intègre une conception avancée au niveau international de type « expansion thermique avec soufflage auxiliaire », associée à un nouveau mécanisme de fonctionnement à ressort. Il en résulte une durée de vie mécanique de plus de 10 000 opérations et une durée de service estimée dépassant 30 ans.

Livraison rapide et support local réactif

La rapidité et la fiabilité du service sont des engagements fondamentaux. Les processus de production de Sieyuan sont entièrement conformes aux normes de qualité ISO, les composants critiques étant fabriqués en interne. La série LW58A affiche un délai de livraison pouvant être aussi court que quatre mois, un avantage significatif dans le contexte actuel de contraintes d'approvisionnement.

En 2025, le volume cumulé de sectionneurs et de disjoncteurs livrés par Sieyuan se classe parmi les plus élevés au monde, soulignant la capacité éprouvée de livraison à grande échelle de l'entreprise.

Pour les clients nord-américains, Sieyuan met à disposition des équipes de service dédiées à l'international, capables de fournir une assistance sur site pour l'installation, avec un engagement de réponse sous 8 heures, ainsi qu'une capacité de déploiement sur des sites de projets partout dans le monde en moins de 48 heures. Chaque projet est supervisé par un responsable de livraison certifié PMP, garantissant une exécution rigoureuse et le respect des délais.

Les équipements de Sieyuan fonctionnent déjà avec succès dans des centres de données, des projets d'énergie renouvelable et d'autres applications critiques dans plusieurs régions d'Amérique du Nord, offrant des performances éprouvées dès le premier jour de mise en service.

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SOURCE Sieyuan Electric

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