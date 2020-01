Siemens Healthineers et Hamilton Health Sciences annoncent la formation d'un nouveau partenariat de valeur visant à améliorer les services d'imagerie dans le sud-ouest de l'Ontario

Pionnière mondiale dans le domaine de la technologie médicale, Siemens Healthineers veillera à ce que Hamilton Health Sciences ait accès aux plus récentes innovations en matière d'équipement de diagnostic, ressources d'information et de formation pour le personnel et solutions de santé numériques. L'accord comprend l'acquisition, le remplacement continu et l'entretien d'environ 500 systèmes d'imagerie diagnostique, de thérapies avancées et de monitorage. Cela comprend de l'équipement de tomodensitométrie, de résonance magnétique, d'échographie, de mammographie, de radiographie et d'imagerie moléculaire, ainsi que des solutions d'angiographie.

Le partenariat s'inscrit dans le plan stratégique de Hamilton Health Sciences et s'aligne sur l'accent qu'elle souhaite mettre sur le capital et la transformation opérationnelle. Cela comprend le renouvellement des systèmes d'information d'hôpital et de l'équipement clinique, afin d'améliorer l'exploitation en tirant profit des outils, des capacités, des connaissances et de l'expérience d'une entreprise de classe mondiale du secteur des soins de santé.

Ce partenariat de valeur vise à atténuer les risques sur le plan technologique, à réduire le coût total de propriété, à améliorer les capacités opérationnelles et l'efficacité, à faciliter la connectivité numérique et à garantir que l'équipement d'imagerie reste conforme aux normes les plus élevées de l'industrie.

« Les meilleurs soins aux patients de l'avenir nécessitent de nouveaux processus, équipements et partenariats, a déclaré Rob MacIsaac, président-directeur général de Hamilton Health Sciences. Le partenariat de Hamilton Health Sciences avec Siemens Healthineers lui permettra de garder une longueur d'avance en matière de diagnostic médical et d'imagerie, afin qu'elle puisse dépasser les besoins et les attentes des patients qu'elle sert dans les années à venir. Du même coup, nous obtiendrons de nouveaux avantages pour les équipes de soins aux patients et les cliniciens travaillant dans l'ensemble de notre hôpital. Ensemble, nous assurerons des services de diagnostic sûrs et optimaux et améliorerons le flux de patients ainsi que la formation. Plus important encore, nous serons en mesure de servir plus de patients et d'offrir des services de diagnostic plus précis pour les aider à prendre des décisions éclairées au sujet de leurs soins. »

Sevket On, vice-président et directeur général de zone, Siemens Healthineers au Canada a affirmé : « Tout au long de notre partenariat, nous offrirons des solutions technologiques normalisées et évoluées de soins de santé, en plus de la sécurité financière et de la fiabilité technologique dont les hôpitaux canadiens ont besoin. Grâce à ce partenariat de valeur, Hamilton Health Sciences pourra gérer de manière proactive les pressions liées à la croissance des coûts des soins de santé et des attentes des patients, tout en améliorant les résultats cliniques », poursuit-il.

« Nous sommes ravis de conclure un partenariat de valeur d'une durée de 15 ans avec Hamilton Health Sciences, a déclaré David Pacitti, président et chef, Amériques de Siemens Healthineers. Cette relation démontre notre engagement à travailler en étroite collaboration avec nos clients pour proposer des solutions de soins de santé qui contribuent à transformer la prestation des soins et à offrir une meilleure expérience aux patients. »

Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/SiemensHealth

Hamilton Health Sciences est une communauté de 15 000 employés, médecins, chercheurs et bénévoles qui sert fièrement les résidents du centre-sud de l'Ontario et fournit également des soins spécialisés et avancés à toute la province. Hamilton Health Sciences est le seul hôpital de l'Ontario à prendre en charge des personnes de tous âges, avant la naissance jusqu'en fin de vie. Hamilton Health Sciences, qui offre une expertise de premier plan dans de nombreux domaines, notamment les soins cardiaques et à la suite d'un AVC, les soins contre le cancer, les soins palliatifs et la pédiatrie, est également réputée pour ses recherches en soins de santé.

Siemens Healthineers AG (cotée à Francfort, en Allemagne : SHL) façonne l'avenir des soins de santé. Chef de file en matière de technologie médicale dont le siège social se trouve à Erlangen, en Allemagne, Siemens Healthineers aide les fournisseurs de soins de santé du monde entier, par l'intermédiaire de ses entreprises régionales, à accroître leur valeur en les soutenant dans leurs efforts relatifs au progrès de la médecine de précision, à la transformation de la prestation des soins, à l'amélioration de l'expérience du patient et à la numérisation des soins de santé. Siemens Healthineers élargit continuellement son éventail de produits et de services, avec des applications fondées sur l'intelligence artificielle et des offres numériques qui jouent un rôle de plus en plus important dans la prochaine génération de technologies médicales. Ces nouvelles applications renforceront les bases de la société dans les domaines du diagnostic in vitro, de la thérapie guidée par image et du diagnostic in vivo. Siemens Healthineers propose également une gamme de services et de solutions visant à renforcer la capacité des professionnels de la santé à offrir des soins efficaces et de qualité aux patients. Au cours de l'exercice 2019, qui a pris fin le 30 septembre 2019, Siemens Healthineers, qui compte environ 52 000 employés à l'échelle mondiale, a enregistré des revenus de 14,5 milliards d'euros, et un bénéfice net rajusté de 2,5 milliards d'euros. Pour en savoir davantage, consultez le site www.siemens-healthineers.com.



SOURCE Siemens Healthcare Limited (Siemens Healthineers)

Renseignements: Personne-ressource pour les journalistes : Alastair Harris-Cartwright, Siemens Santé limitée, Téléphone : +1 905 399-8491 ; courriel : [email protected]

Liens connexes

https://www.healthcare.siemens.ca/healthcare-company-profile/canadian-management