Dans le cadre du contrat, Siemens Énergie fournira deux turbines à gaz SGT6-8000H très efficaces dans une configuration à cycle combiné à arbre unique, des turbines à vapeur et des générateurs de vapeur à récupération de chaleur, ainsi que des services à long terme.

La centrale électrique Cascade de 900 MW, qui sera située près d'Edson, en Alberta, est conçue pour produire de l'électricité hautement efficace à faibles émissions qui devrait répondre à plus de huit pour cent de la demande moyenne en électricité de la province. En outre, le projet devrait créer 600 emplois de pointe et 25 postes à long terme.

Dans le secteur de l'électricité, l'Alberta produit plus de 50 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada et, à ce titre, la centrale électrique Cascade représente l'une des plus importantes occasions de réduction des émissions dans le secteur de l'électricité du pays.

« Ce contrat témoigne parfaitement de l'engagement à long terme de Siemens Énergie à aider ses clients à atteindre leurs objectifs de décarbonation, a déclaré Jochen Eickholt, membre du conseil de direction de Siemens Énergie. Le projet de la centrale électrique Cascade permettra non seulement à l'Alberta de réduire considérablement ses émissions, mais aussi de créer des emplois et d'autres avantages économiques pour la région. »

« Kineticor est extrêmement heureuse que Siemens Énergie collabore à ce projet, a déclaré Andrew Plaunt, chef de la direction de Kineticor. La technologie de pointe et les services qu'elle offre permettront au projet de contribuer à réduire l'empreinte de carbone de l'Alberta, tout en fournissant une source d'énergie fiable. »

Et Arne Wohlschlegel, directeur général de Siemens Énergie Canada, a ajouté : « La turbine à gaz de Siemens Énergie fait partie des turbines à gaz les plus efficaces en exploitation commerciale, et nous sommes fiers de participer au projet de centrale électrique Cascade, qui aura une incidence considérable sur l'économie et l'approvisionnement en énergie de l'Alberta. Nous sommes impatients de travailler avec Kineticor et les autres partenaires tout au long du projet. »

Pour contribuer à la décarbonation à l'échelle mondiale, Siemens Énergie propose toutes les technologies de base pour un approvisionnement en énergie sans CO 2 à long terme, de la production d'électricité et de chaleur au moyen d'énergies renouvelables ou de centrales au gaz au transport et à la distribution d'énergie, en passant par l'électrolyse efficace pour la production d'hydrogène.

Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG est la société d'énergie mondiale du groupe Siemens, qui travaille avec ses clients depuis plus de 150 ans sur des solutions répondant aux demandes en évolution de l'industrie et de la société en général. Avec l'inscription en bourse qui est prévue, les activités d'énergie de Siemens seront désormais menées de manière indépendante sous le nom de Siemens Énergie.

Cette nouvelle société offrira une vaste expertise en ce qui a trait à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie, ainsi qu'une gamme de produits complète pour les services publics, les producteurs d'électricité indépendants, les gestionnaires de réseau de transport, l'industrie pétrolière et gazière et d'autres industries à forte consommation d'énergie. Grâce aux produits, aux solutions, aux systèmes et aux services de Siemens Énergie, les activités de la société porteront sur l'extraction, le traitement et le transport du pétrole et du gaz, sur la production d'électricité et de chaleur dans les centrales thermiques centralisées et décentralisées, et sur le transport d'énergie et les technologies de transformation de l'énergie, notamment les solutions de stockage et de couplage de secteurs. La participation majoritaire dans Siemens Gamesa Énergie renouvelable complétera le portefeuille de produits axé sur l'avenir. Forte de son engagement à faire figure de chef de file dans la décarbonation du système énergétique mondial, Siemens Énergie sera un partenaire de choix des entreprises, des gouvernements et des clients qui empruntent la voie d'un avenir plus durable. Avec près de 90 000 employés à l'échelle mondiale, Siemens Énergie contribuera à façonner les systèmes énergétiques d'aujourd'hui et de demain.

www.siemens-energy.com

À propos de Siemens Énergie Canada

Siemens Énergie Canada limitée, la société d'énergie indépendante de Siemens, travaille avec ses clients depuis près de 110 ans sur des solutions répondant aux demandes en évolution de l'industrie et de la société en général. Siemens Énergie Canada offre une vaste expertise en ce qui a trait à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie, ainsi qu'une gamme de produits complète pour les services publics, les producteurs d'électricité indépendants, les gestionnaires de réseau de transport, l'industrie pétrolière et gazière et d'autres industries à forte consommation d'énergie. Grâce aux produits, aux solutions, aux systèmes et aux services de Siemens Énergie Canada, les activités de la société portent sur l'extraction, le traitement et le transport du pétrole et du gaz, sur la production d'électricité et de chaleur dans les centrales thermiques centralisées et décentralisées, et sur le transport d'énergie et les technologies de transformation de l'énergie, notamment les solutions de stockage et de couplage de secteurs. Fort de son engagement à faire figure de chef de file dans la décarbonation du système énergétique, Siemens Énergie Canada est le partenaire de choix des entreprises, des gouvernements et des clients qui empruntent la voie d'un avenir plus durable. Avec environ 1 500 employés travaillant ensemble d'un océan à l'autre, Siemens Énergie Canada façonnera le système énergétique d'aujourd'hui et de demain.

SOURCE Siemens Energy

Renseignements: Personne-ressource pour les journalistes : Ann Adair, VP, Communications, Siemens Énergie Canada, Téléphone : 416 567-7831, Courriel : [email protected]