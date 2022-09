ANCASTER, Ontario, 8 septembre 2022 /CNW/ - SIB Corp. (« SIB »), un important fournisseur national de services d'assurance et de services-conseils, s'est associé à DeJong's Insurance Ltd. (« DeJong's ») pour élargir son offre de produits d'assurance personnelle et commerciale.

Située à Calgary, en Alberta, DeJong's représente des clients de partout dans la province. La société de courtage a deux bureaux et se spécialise dans toutes les questions d'assurance, de l'assurance habitation et automobile aux grandes entreprises commerciales. Tim DeJong et sa famille possèdent et exploitent DeJong's depuis 1962.

« Nous sommes ravis de nous joindre à la présence croissante de SIB dans l'Ouest canadien. Nous croyons que le partenariat avec SIB nous donnera accès à un plus grand nombre de marchés et de ressources alors que nous continuons d'offrir à nos clients le meilleur service de la catégorie », a déclaré Tim DeJong, propriétaire et fondateur de DeJong's.

« DeJong's est une entreprise remarquable qui offre à SIB une excellente occasion de croissance en Alberta. Nous sommes reconnaissants de la confiance de Tim à notre égard, et nous sommes ravis de ce partenariat. En ce qui concerne les perspectives de croissance de SIB pour l'ensemble de l'année, nous avons réalisé cinq transactions jusqu'à présent en 2022, et six autres transactions devraient être conclues au cours des 60 prochains jours », a déclaré Ted Puccini, président et chef de la direction de SIB.

SIB recherche activement des occasions de partenariat et d'acquisition partout au Canada.

À propos de SIB

SIB, dont le siège social est situé à Ancaster, en Ontario, et qui compte 56 établissements, est un important courtier d'assurance indépendant, un MGA/MGU et un expert en sinistres. Depuis 1945, il offre une gamme complète de services d'assurance, de services-conseils en matière de risques, d'assurance vie et d'avantages sociaux aux entreprises, aux associations et aux particuliers. Pour en savoir plus sur l'approche en matière de partenariat et d'investissement de SIB, consultez le site www.stoneridgeinsurance.ca/partnerplatform.

