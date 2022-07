La stratégie d'expansion nationale se poursuit

ANCASTER, ON, le 8 juill. 2022 /CNW/ --- SIB Corp. (« SIB »), un important fournisseur indépendant de services d'assurances et de consultation opérant sous le nom de StoneRidge Insurance Brokers, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat avec Knight Archer Insurance. Ce cabinet offre des services complets de courtage d'assurances par l'entremise de 17 bureaux en Saskatchewan, au Manitoba et en Alberta.

« L'investissement dans Knight Archer constitue un pas important pour accroître notre présence à travers le Canada, a déclaré Ted Puccini, président et chef de la direction de SIB. Knight Archer est un cabinet de courtage d'assurances indépendant de premier plan et une marque familiale tenue en haute estime dans trois provinces de l'Ouest du Canada. Tracy Archer et son équipe deviennent une partie intégrante de notre plateforme et un catalyseur pour la croissance future dans l'Ouest. »

Tracy Archer demeure présidente et chef de la direction de Knight Archer Insurance et devient également présidente de SIB pour ses opérations dans l'Ouest canadien. Elle supervisera les opérations et les initiatives de partenariat dans la perspective où SIB poursuivra le déploiement de sa stratégie de croissance par le biais de croissance organique, de l'ouverture de bureaux, de nouveaux investissements en partenariat et d'acquisitions.

« S'associer à SIB crée des occasions de croissance significatives pour Knight Archer, affirme Tracy Archer. Nous allons non seulement avoir accès à davantage de produits, de marchés et de ressources, mais nous allons aussi collaborer avec une organisation pour qui l'excellence du service à la clientèle revêt la même importance. Nous le ferons en cherchant à susciter une croissance rapide et créatrice de valeur. Par ailleurs, le modèle de partenariat mis de l'avant par SIB répond aux questions de succession qui se posaient pour notre famille, tout en offrant la possibilité de continuer à gérer l'entreprise dans le cadre d'un partenariat véritablement tourné vers l'avenir. »

À propos de SIB Corp.

SIB Corp., opérant sous le nom de StoneRidge Insurance Brokers, est un cabinet de courtage d'assurances de premier plan qui offre à ses clients particuliers et commerciaux des assurances adaptées, ainsi que de l'assurance vie, invalidité et collective. SIB vise à compléter son expansion nationale et à atteindre des primes annuelles de plus de 1 milliard $. En tenant compte du partenariat avec Knight Archer, SIB et ses partenaires comptent maintenant 54 bureaux répartis dans quatre provinces, plus de 500 employés et génèrent des primes annuelles de plus de 550 millions $. Pour de plus amples renseignements sur l'approche de SIB en matière de partenariat et d'investissement, veuillez consulter le site www.stoneridgeinsurance.ca/partnerplatform.

SOURCE SIB Corp.

Renseignements: Contact médias : Claude Breton, Longview Communications et Affaires publiques, (514) 220-1482, [email protected]