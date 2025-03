L'entreprise est classée parmi les 35 % des meilleures entreprises évaluées, ce qui souligne son engagement en faveur de bonnes pratiques en matière de durabilité

THE WOODLANDS, Texas, le 19 mars 2025 /CNW/ - SI Group, un important développeur et fabricant mondial d'additifs de performance, de solutions de traitement, de produits pharmaceutiques et de produits chimiques intermédiaires, a reçu la médaille de bronze d'EcoVadis, une plateforme de confiance mondiale qui évalue la performance des entreprises en matière de durabilité. Cette reconnaissance souligne l'engagement de SI Group à l'égard de pratiques commerciales responsables et ses efforts continus dans les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Médaille de bronze EcoVadis 2025

L'évaluation EcoVadis classe les entreprises sur la base d'un éventail complet de critères stricts en matière de durabilité, y compris l'impact environnemental, les pratiques de travail, l'éthique et l'approvisionnement durable. Cette méthodologie repose sur les normes internationales de responsabilité sociale des entreprises, y compris la Global Reporting Initiative, le Pacte mondial des Nations Unies et la norme ISO 26000. Le classement le plus récent de l'entreprise place SI Group dans les 35 % des meilleures entreprises parmi plus de 150 000 évaluées dans le monde par EcoVadis.

Faits saillants du classement de SI Group dans l'évaluation EcoVadis 2025 :

SI Group s'est classé dans le 79 e percentile de toutes les médailles de bronze décernées par EcoVadis au cours des 12 derniers mois.

percentile de toutes les médailles de bronze décernées par EcoVadis au cours des 12 derniers mois. Les documents justificatifs de SI Group montrent un niveau exceptionnel de couverture des mesures environnementales ou de certification dans l'ensemble des activités de l'entreprise.

Les politiques d'entreprise de SI Group démontrent l'intention de réduire l'impact, d'atténuer les risques et d'améliorer la performance.

SI Group a renforcé son accent sur le développement durable au cours des dernières années et s'efforce continuellement de mettre au point des solutions novatrices qui amélioreront la durabilité dans le monde. « Nous sommes fiers de recevoir un classement Bronze d'EcoVadis, a déclaré Dave Brassington, directeur principal, Réglementation et durabilité. Cela ne fait que renforcer notre engagement à évoluer et à améliorer les initiatives sociales et environnementales que nous avons mises en place. Nous cherchons à obtenir une médaille d'or ou mieux au cours des prochaines années. »

Dans le cadre de son engagement en faveur de la durabilité, SI Group a publié plusieurs rapports ESG pour maintenir la transparence dans tous les aspects de ses activités commerciales et de sa responsabilité sociale d'entreprise. L'entreprise prévoit publier un rapport ESG 2025 plus tard cette année. Rendez-vous sur www.siigroup.com/sustainability pour en savoir plus.

À propos d'EcoVadis

EcoVadis est l'organisme de notation de la durabilité des entreprises le plus fiable au monde, qui fournit également des renseignements et des outils collaboratifs d'amélioration du rendement pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. Soutenues par une plateforme technologique puissante et une équipe mondiale d'experts du domaine, les fiches d'évaluation du développement durable d'EcoVadis sont faciles à utiliser et exploitables et offrent un aperçu détaillé des risques environnementaux, sociaux et éthiques dans plus de 250 catégories d'achat et plus de 185 pays.

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial de la technologie innovante des additifs de performance, des solutions de traitement et des produits chimiques intermédiaires. Les solutions de SI Group améliorent la qualité et la performance de biens industriels et de consommation dans les industries du plastique, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, des champs de pétrole et des produits pharmaceutiques. SI Group, dont le siège social est situé à The Woodlands, au Texas, aux États-Unis, exploite 19 installations de fabrication sur trois continents, servant des clients dans 80 pays avec le soutien d'environ 1 600 employés dans le monde. En 2023, SI Group a publié son premier rapport sur les facteurs ESG, démontrant son engagement envers l'amélioration continue et la durabilité. SI Group innove et mène le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie et les résultats extraordinaires. Pour en savoir plus, consultez le site www.siigroup.com.

Personne-ressource pour les médias :

Joseph Grande

Téléphone : + 1 413 684-2463

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2644725/csr.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/5223080/si_group__inc__logo.jpg

SOURCE SI Group, Inc.