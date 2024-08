Le nouveau site Web souligne l'engagement de l'entreprise à captiver les clients et les utilisateurs grâce à des capacités de recherche de produits améliorées et à l'accès à des ressources complètes

THE WOODLANDS, Texas, 12 août 2024 /CNW/ - SI Group, un important développeur et fabricant mondial d'additifs de performance, de solutions de traitement, de produits pharmaceutiques et de produits chimiques intermédiaires, est fier d'annoncer la relance de son site Web à www.siigroup.com. Conçu pour offrir une expérience utilisateur nettement améliorée, le nouveau site reflète l'engagement de SI Group à captiver les clients et les utilisateurs du site Web.

Principales caractéristiques du nouveau site Web de SI Group

Capacités de recherche de produits améliorées : Le site Web remanié offre une fonctionnalité de recherche de produits plus intuitive et plus puissante. Les clients peuvent maintenant trouver facilement des renseignements détaillés sur le vaste portefeuille de SI Group, ce qui leur permet de trouver rapidement les produits qui répondent à leurs applications, marchés et technologies spécifiques.

Accès à des ressources complètes : Le site comprend une riche bibliothèque de ressources, y compris des documents techniques, des brochures et des vidéos. Rendre les ressources sur les produits plus facilement accessibles aide les clients à mener leurs recherches et à prendre des décisions.

Conception centrée sur l'utilisateur : Le nouveau site Web est doté d'une interface moderne et conviviale qui améliore la navigation et l'accessibilité. La conception simplifiée permet aux visiteurs de trouver facilement de l'information, ce qui améliore l'expérience de navigation globale.

Outils de soutien à la clientèle améliorés : Le site comprend maintenant des outils de soutien à la clientèle améliorés, y compris une section Communiquer avec nous qui donne aux clients un accès plus efficace aux ressources de SI Group, y compris les experts techniques.

Engagement envers l'amélioration continue

La relance du site Web fait partie de la stratégie globale de SI Group visant à investir dans la technologie qui contribue à stimuler la satisfaction de la clientèle et l'excellence opérationnelle. En plus de la nouvelle plateforme Web, l'entreprise a également mis l'accent sur la recherche et le développement, renforçant ainsi sa position de chef de file de l'industrie dans la prestation de solutions additives de pointe.

« Nous sommes ravis de présenter notre nouveau site Web, qui témoigne de notre dévouement à améliorer l'expérience client globale, a déclaré Brooke Manrique, vice-présidente principale, Ressources humaines et Communications. Cette relance représente une étape importante dans notre parcours continu visant à améliorer notre présence numérique et à fournir à nos clients les outils et les ressources dont ils ont besoin pour réussir. »

SI Group s'engage à améliorer l'expérience client grâce à des investissements importants dans les capacités numériques, les services de soutien et la recherche et le développement. Visitez le site Web nouvellement lancé www.siigroup.com pour découvrir ces mises à jour intéressantes.

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial de la technologie innovante des additifs de performance, des solutions de traitement et des produits chimiques intermédiaires. Les solutions de SI Group améliorent la qualité et la performance de biens industriels et de consommation dans les industries du plastique, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, des champs de pétrole et des produits pharmaceutiques. SI Group, dont le siège social est situé à The Woodlands, au Texas, aux États-Unis, exploite 19 installations de fabrication sur trois continents, servant des clients dans 80 pays avec le soutien d'environ 1 800 employés dans le monde. En 2023, SI Group a publié son premier rapport sur les facteurs ESG, démontrant son engagement envers l'amélioration continue et la durabilité. SI Group innove et mène le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie et les résultats extraordinaires. Pour en savoir plus, consultez le site www.siigroup.com.

