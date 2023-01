Le rapport présente les objectifs de développement durable de SI Group alors qu'il définit sa vision pour l'avenir.

THE WOODLANDS, Texas, 11 janvier 2023 /CNW/ -- SI Group, une importante entreprise mondiale d'additifs de performance, a publié son premier rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le rapport démontre l'engagement de SI Group à l'égard du développement durable et définit ses objectifs futurs, alors qu'il intensifie ses efforts pour améliorer sa responsabilité sociale. Lisez le rapport 2022 de SI Group et renseignez-vous sur ses objectifs de développement durable ici : www.siigroup.com/sustainability .

Il s'agit du premier rapport de SI Group sur les facteurs ESG et il sert à illustrer son travail et sa performance continus dans cinq domaines clés :

Changements climatiques et impact environnemental

Opérations sécuritaires

Approvisionnement durable

Innovation et pratiques commerciales

Diversité, équité et inclusion (DÉI)

Le rapport a été élaboré conformément aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI) et souligne les réalisations actuelles de SI Group dans ces domaines. Il présente également les objectifs ESG ambitieux de SI Group, en décrivant les indicateurs clés qu'il entend atteindre en s'appuyant sur ses progrès continus dans ce domaine. De la recherche de l'objectif zéro blessure et des rejets environnementaux à la priorisation d'un effectif plus inclusif, SI Group utilise le rapport pour dévoiler sa vision de l'avenir de l'entreprise.

« Nous sommes fiers de nos réalisations en matière de durabilité. Ce rapport reflète des progrès crédibles en matière de développement durable dans notre cheminement vers le statut de puissance mondiale dans le domaine des additifs de performance, a déclaré David Bradley, président et chef de la direction. « La volonté d'amélioration continue de SI Group, jumelée à notre engagement envers le développement durable en tant que composante fondamentale de notre mission, permet à SI Group d'atteindre ou de dépasser ses objectifs ambitieux. »

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial de la technologie innovante des additifs de performance, des solutions de processus, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des produits chimiques intermédiaires. Les solutions de SI Group sont essentielles pour améliorer la qualité et la performance d'innombrables biens industriels et de consommation dans les industries du plastique, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, des champs de pétrole et des produits pharmaceutiques. SI Group dispose de 20 installations de production sur trois continents dans le secteur manufacturier, qui assurent le service auprès de clients dans 80 pays avec environ 2 000 employés dans le monde entier. En 2021, SI Group a reçu une médaille d'or en matière de responsabilité sociale des entreprises de la part d'EcoVadis, et elle fait partie du 5 % des entreprises les plus importantes parmi plus de 50 000 entreprises dans le monde. SI Group innove et mène le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie, le développement durable et les résultats extraordinaires. Pour en savoir plus, consultez le site www.siigroup.com .

Personne-ressource pour les médias : Joseph Grande

Tél. : 1 413 684-2463

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

SOURCE SI Group, Inc.