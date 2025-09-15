Un chef de file de l'industrie présente des solutions avancées pour les plastiques et le caoutchouc

THE WOODLANDS, Texas, 15 septembre 2025 /CNW/ - SI Group, un important développeur et fabricant mondial d'additifs de performance, de solutions de traitement, de produits pharmaceutiques et de produits chimiques intermédiaires, présentera son portefeuille de technologies additives novatrices à l'exposition K 2025 à Düsseldorf, Allemagne, 8 au 15 octobre 2025. Venez rencontrer le groupe SI pendant le K 2025 au hall 6, kiosque B08.

Des présentations techniques quotidiennes seront organisées au kiosque de SI Group, mettant en valeur les dernières solutions de l'entreprise qui améliorent le rendement et la durabilité dans diverses applications de plastique. Des experts techniques présenteront leurs dernières solutions en polypropylène recyclé, en additifs sans PFAS et en technologies sans arvin conçues pour les applications automobiles, d'emballage et de consommation. Les visiteurs de K 2025 peuvent s'inscrire pour assister aux conférences techniques à Eventbrite.

Les produits présentés au kiosque de SI Group souligneront l'engagement de l'entreprise à proposer des solutions avant-gardistes qui soutiennent les pratiques durables au sein des industries du plastique et du caoutchouc. Les produits comprennent :

WESTON™ 705 - Un antioxydant de phosphite liquide sans nonylphénol de nouvelle génération pour les plastiques et les élastomères. Approuvé pour les contacts alimentaires dans plus de 50 pays, il s'agit d'un stabilisateur de premier ordre pour les films soufflés de polyéthylène.



LOWINOXMC 1790 - Antioxydant phénolique à haute performance entravée, conçu pour être plus efficace que le mélange HN-150/LOWINOX GP45 couramment utilisé pour prévenir l'oxydation et la dégradation du spandex. Grâce à un profil environnemental et de sécurité amélioré, le LOWINOX 1790 ne génère pas de NDMA ni de cancérogènes connus.



LOWINOXMC TBM6 - Antioxydant de thiophénol entravé, hautement pur et propre, spécialement conçu pour l'isolation des câbles haute tension.



NAUGARD BIO-XL™ - Un accélérateur avec une teneur en biocarbone de plus de 95 % pour le durcissement du soufre des caoutchoucs naturels et synthétiques. NAUGARD BIO-XL ne libère pas de nitrosamines nocives comme indiqué dans le rapport TRGS552.



en biocarbone de plus de 95 % pour le durcissement du soufre des caoutchoucs naturels et synthétiques. NAUGARD BIO-XL ne libère pas de nitrosamines nocives comme indiqué dans le rapport TRGS552. NAUGATAC™ 1068-ULM - Le dernier viseur de SI Group offre une option à contenu SVHC réduit, améliore la rétention des punaises dans une vaste gamme d'élastomères, y compris les composés de pneus, les semelles, les boyaux, les courroies et d'autres articles en caoutchouc, et offre des performances égales ou supérieures à celles des pointeurs conventionnels.

Ces produits seront présentés au moyen d'un kiosque interactif conçu pour démontrer leurs avantages et leurs applications techniques.

« Le développement durable et le rendement sont au cœur de tout ce que nous faisons, a déclaré Robert Kaiser, vice-président, Solutions polymères et directeur général de SI Group. Notre présence au salon K 2025 souligne notre engagement à faire progresser les solutions circulaires et responsables. Nous demeurons concentrés sur le respect des exigences réglementaires tout en veillant à ce que nos plateformes additives, comme EVERCYCLE™ et NAUGARD BIO-XL, continuent d'offrir les résultats fiables et à haut rendement auxquels nos clients s'attendent. »

Pour explorer le portefeuille complet d'additifs et de solutions de performance de SI Group pour les industries du plastique et du caoutchouc, visitez www.siigroup.com.

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial de la technologie novatrice des additifs de performance, des solutions de traitement, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des produits chimiques intermédiaires. Les solutions de SI Group sont essentielles pour améliorer la qualité et le rendement d'innombrables biens industriels et de consommation dans les industries du plastique, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, des champs pétrolifères et des produits pharmaceutiques. SI Group compte 19 installations de fabrication sur trois continents et sert des clients dans 80 pays avec environ 1 600 employés dans le monde. En 2025, SI Group a reçu un prix Bronze pour sa responsabilité sociale d'entreprise décerné par EcoVadis et se classe parmi les 35 % les plus importantes des plus de 150 000 entreprises dans le monde. SI Group innove et favorise le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie, le développement durable et les résultats extraordinaires. Pour en savoir plus, visitez le site www.siigroup.com.

Communiqué de presse

Personne-ressource pour les médias : Joseph Grande

Téléphone : + 1 413 684-2463

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

SOURCE SI Group, Inc.