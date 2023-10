L'accélérateur de durcissement du caoutchouc NAUGARD BIO-XL™ répond aux besoins de performance des spécialistes de la formulation de produits en caoutchouc d'aujourd'hui

THE WOODLANDS, Texas, 12 octobre 2023 /CNW/ - SI Group, une entreprise de premier plan dans le domaine des additifs de performance, a annoncé aujourd'hui qu'il présentera son ultra-accélérateur NAUGARD BIO-XL™ destiné aux pneus et aux produits en caoutchouc pour applications techniques à la prochaine conférence International Elastomers Conference (IEC). Cet événement important pour l'industrie du caoutchouc aura lieu du 16 au 18 octobre au Huntington Convention Center de Cleveland, en Ohio.

NAUGARD BIO-XL offre une durabilité accrue sans compromettre la performance dans différentes applications essentielles du caoutchouc comme les pneus, les ceintures, les tuyaux de caoutchouc, les chaussures et les dispositifs médicaux à base de caoutchouc. Ce produit à la fine pointe de la technologie est fabriqué à partir de contenu biologique à plus de 85 %, est exempt de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon le règlement REACH et ne produit pas de nitrosamines nocives, comme indiqué dans le règlement TRGS 552. Il a été conçu pour répondre à la demande accrue de l'industrie du caoutchouc pour des matériaux qui favorisent l'atteinte des objectifs en matière de développement durable. Les clients ont également trouvé qu'il s'agissait d'une excellente solution de rechange au 1,3-diphénylguanidine dans la fabrication du caoutchouc.

La solution NAUGARD BIO-XL a été bien reçue par l'industrie du caoutchouc depuis son lancement lors du salon Tire Tech à Hanovre, en Allemagne, en mars 2023. « Nous sommes extrêmement satisfaits de la réponse de l'industrie à la solution NAUGARD BIO-XL », a déclaré Robert Kaiser, vice-président, Polymer Solutions et directeur général de SI Group pour la région de l'EMOA. « Il s'agit de la plus récente des nombreuses innovations que nous prévoyons de lancer pour améliorer la durabilité de l'industrie du caoutchouc. »

John Kounavis, directeur principal des services techniques pour la division du caoutchouc et des adhésifs de SI Group fera une présentation lors de l'IEC et mettra en lumière les données sur le rendement et les avantages de la solution NAUGARD BIO-XL pour les marchés des pneus et des produits en caoutchouc pour applications techniques de « l'ultra-accélérateur biosourcé de durcissement du caoutchouc pour les applications liées aux pneus et aux produits en caoutchouc pour applications techniques ». Ne manquez pas cette présentation le mardi 17 octobre à 13 h 55 (HNE) dans la salle de bal 26B.

Vous pourrez également rencontrer les représentants de SI Group lors de la conférence IEC, au kiosque 750. Visitez le www.siigroup.com pour en savoir plus sur le portefeuille croissant de solutions novatrices en caoutchouc de SI Group.

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial de la technologie innovante des additifs de performance, des solutions de processus, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des produits chimiques intermédiaires. Les solutions de SI Group sont essentielles pour améliorer la qualité et la performance d'innombrables biens industriels et de consommation dans les industries du plastique, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, des champs de pétrole et des produits pharmaceutiques. SI Group dispose de 20 installations de production sur trois continents dans le secteur manufacturier, qui assurent le service auprès de clients dans 80 pays avec environ 2 000 employés dans le monde entier. En 2021, SI Group a reçu une médaille d'or en matière de responsabilité sociale des entreprises de la part d'EcoVadis, et elle fait partie du 5 % des entreprises les plus importantes parmi plus de 50 000 entreprises dans le monde. SI Group innove et mène le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie, le développement durable et les résultats extraordinaires. Pour en savoir plus, consultez le www.siigroup.com.

