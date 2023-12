M. Yang possède près de 20 ans d'expérience dans la gestion d'entreprises de produits chimiques à l'échelle mondiale

THE WOODLANDS, Texas, 19 décembre 2023 /CNW/ - SI Group, un important développeur et fabricant mondial d'additifs de performance, de solutions de traitement, de produits pharmaceutiques et de produits chimiques intermédiaires, a annoncé aujourd'hui la nomination de Frank Yang au poste de vice-président et directeur général, Asie-Pacifique. Son mandat commence le 1er janvier 2024.

SI Group Corporate Logo.

En tant que vice-président et directeur général, Asie-Pacifique, Frank supervisera l'équipe de direction de SI Group dans la région de l'Asie-Pacifique afin d'optimiser nos activités et d'obtenir des résultats dans la région. S'appuyant sur plus de 20 ans d'expérience, Frank a acquis de vastes connaissances auprès d'entreprises mondiales de premier plan dans le domaine des produits chimiques. Il a fait ses preuves dans la direction d'entreprises lors de transformations. Plus récemment, Frank a occupé le poste de vice-président, Stratégie, à INEOS Aromatics. Avant d'entrer au service d'INEOS Aromatics, il a occupé différents postes de direction sur plusieurs continents chez bp Global Petrochemicals, bp, et PetroChina.

« Bien que le marché des produits chimiques de l'Asie-Pacifique soit actuellement dynamique, la région demeure importante pour SI Group. Nous sommes convaincus que les antécédents de Frank en matière de croissance et de transformation d'entreprises seront un formidable ajout à notre organisation », a déclaré Joey Gullion, directeur commercial chez SI Group. « Avec Frank à titre de vice-président et directeur général, Asie-Pacifique, nous sommes impatients d'offrir plus de valeur à nos clients et à nos actionnaires de la région, aujourd'hui et demain. »

« SI Group mise sur une marque établie et une forte présence sur le marché dans la région, et offre des possibilités de croissance et un énoncé de vision ambitieux, ce qui en fait une organisation très attrayante », a déclaré Frank Yang. « Je me réjouis à l'idée de faire progresser l'entreprise tout en misant sur ses solides assises en matière de sécurité et de fiabilité. »

Frank est titulaire d'une maîtrise en gestion des affaires de l'Université de Chicago et d'un diplôme en génie chimique de l'East China University of Science and Technology.

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial de la technologie innovante des additifs de performance, des solutions de processus, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des produits chimiques intermédiaires. Les solutions de SI Group sont essentielles pour améliorer la qualité et la performance d'innombrables biens industriels et de consommation dans les industries du plastique, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, des champs de pétrole et des produits pharmaceutiques. SI Group dispose de 20 installations de production sur trois continents, qui assurent le service auprès de clients dans 80 pays avec environ 2 000 employés dans le monde entier. En 2021, SI Group a reçu une médaille d'or en matière de responsabilité sociale des entreprises de la part d'EcoVadis, et elle fait partie du 5 % des entreprises les plus importantes parmi plus de 50 000 entreprises dans le monde. SI Group innove et mène le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie et les résultats extraordinaires. Pour en savoir plus, consultez le site www.siigroup.com .

Personne-ressource pour les médias :

Joseph Grande

Tél. : 1 413 684-2463

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

SOURCE SI Group, Inc.