Travaux primés obtenant des prix de niveau or, argent et bronze, de multiples catégories de clients et de domaines d'expertise en production

NEW YORK, le 14 juin 2023 /CNW/ - Shutterstock Studios , une division de Shutterstock, Inc. (NYSE : SSTK) qui offre des solutions de bout en bout pour la production mondiale, y compris la photographie, la vidéo, l'animation, la production virtuelle et les besoins en 3D, a annoncé aujourd'hui qu'elle a remporté 15 prix aux niveaux Or, Argent et Bronze dans le cadre des 44e prix annuels Telly. Au cours d'une année très concurrentielle pour les prix Telly, le travail gagnant de Shutterstock Studios auprès de grandes marques comme Allergan, Lenovo, Carvana, Bayer et plus encore, illustre l'ampleur, la profondeur et l'impact de sa production mondiale et de ses services de création à travers des projets de marque et sans marque et des récits documentaires. Au cours de la dernière année, Shutterstock Studios a effectué des tournages à grand volume et à grande échelle au cours d'environ 500 jours de tournage, dans 40 pays du monde, et a finalement livré environ 50 000 productions uniques à des partenaires internationaux de marque, d'agence et de médias.

Les prix Telly récompensent l'excellence en vidéo et en télévision sur tous les écrans et sont jugés par des chefs de file des plateformes vidéo, de la télévision, des réseaux de diffusion en continu et des entreprises de production comme BBC World Service, Netflix, Nickelodeon, la National Geographic Society, ESPN Films et plus encore. Il s'agissait d'une année record avec près de 13 000 candidatures de partout dans le monde, qui a culminé par une célébration d'un an des créateurs et des talents qui se démarquent vraiment et mettent en lumière des voix diverses, qui bâtissent une industrie plus durable et qui rompent avec la nature statique par leur créativité.

« Je ne pourrais être plus fier de notre incroyable équipe chez Shutterstock Studios et de nos merveilleux partenaires de marque, alors que nous sommes reconnus grâce à l'obtention des prix Telly, a déclaré Aiden Darné, vice-président et chef de la production mondiale chez Shutterstock Studios. Le travail récompensé s'étend à de multiples clients et industries, mettant en valeur la diversité de notre contenu et la créativité de notre équipe. Je suis ravi de m'associer à un plus grand nombre de marques dans le monde et d'être leur partenaire de production complet pour développer un travail authentique de pointe qui a un impact durable. »

« Le calibre du travail de cette saison, qui vient de créateurs comme Shutterstock Studios, reflète vraiment le thème de l'éclatement et de la reconnaissance, a déclaré la directrice générale des prix Telly, Sabrina Dridje. « Les chefs de file de l'industrie, comme Shutterstock Studios, expérimentent de nouvelles technologies comme jamais auparavant, rédigeant des histoires vraiment captivantes pour attirer l'attention sur certains des enjeux les plus pressants au monde, et les entreprises, grandes et petites, se tournent vers des pratiques plus durables pour briser le cycle des processus de production passés. »

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des prix décernés.

Forces of beauty (Allergan)

(Allergan) Lauréat du prix Telly Or pour le contenu de marque - Image de l'entreprise ( Liste )

pour le contenu de marque - Image de l'entreprise ( )

Lauréat du prix Telly Argent pour le contenu de marque - Diversité et inclusion ( Liste )

pour le contenu de marque - Diversité et inclusion ( )

Lauréat du prix Telly Bronze pour le contenu de marque - Direction artistique ( Liste )

pour le contenu de marque - Direction artistique ( )

Lauréat du prix Telly Bronze pour le contenu de marque - Beauté, mode et style de vie ( Liste )

pour le contenu de marque - Beauté, mode et style de vie ( ) [email protected] Épisode 1 : FC Internazionale Milano (Lenovo)

(Lenovo) Lauréat du prix Telly Or pour le contenu de marque - Réalisation ( Liste )

pour le contenu de marque - Réalisation ( ) [email protected] Épisode2 : Blue Sky Innovations (Lenovo)

(Lenovo) Lauréat du prix Telly Argent pour le contenu de marque - Montage ( Liste )

pour le contenu de marque - Montage ( ) Reinventing The Wheel (Carvana)

(Carvana) Lauréat du prix Telly Argent pour le contenu de marque - Automobile ( Liste )

pour le contenu de marque - Automobile ( )

Lauréat du prix Telly Argent pour le contenu de marque - Montage ( Liste )

pour le contenu de marque - Montage ( )

Lauréat du prix Telly Bronze pour le contenu de marque - Réalisation ( Liste )

pour le contenu de marque - Réalisation ( )

Lauréat du prix Telly Bronze pour le contenu de marque - Sports ( Liste )

pour le contenu de marque - Sports ( ) The EYE-SIGHT Project (Bayer)

(Bayer) Lauréat du prix Telly Argent pour le contenu de marque - Réalisation ( Liste )

pour le contenu de marque - Réalisation ( )

Lauréat du prix Telly Argent pour le contenu de marque - Budget inférieur à 100 000 $ ( Liste )

pour le contenu de marque - Budget inférieur à 100 000 $ ( )

Lauréat du prix Telly Argent pour le contenu de marque - Science et technologie ( Liste )

pour le contenu de marque - Science et technologie ( )

Lauréat du prix Telly Argent pour le contenu de marque - Campagne : Impact social ( Liste )

pour le contenu de marque - Campagne : Impact social ( )

Lauréat du prix Telly Bronze pour le contenu de marque - Documentaire : Format abrégé (moins de 40 minutes) ( Liste )

Les prix Telly sont les premiers prix honorifiques en vidéo et en télévision sur tous les écrans. Créée en 1979, l'entreprise des prix Telly reçoit plus de 12 000 candidatures des 50 États et des 5 continents. La liste complète des lauréats de la 44e remise annuelle des prix Telly se trouve à www.tellyawards.com/winners .

À propos de Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) est un partenaire de premier plan pour les marques transformatrices ainsi que les entreprises de médias numériques et de marketing, ce qui permet au monde entier de faire des créations en toute confiance. Alimentée par des millions de créateurs dans le monde entier, un moteur de données en pleine croissance et une approche audacieuse à l'égard de l'innovation des produits, Shutterstock est la principale plateforme mondiale pour l'octroi de licences à partir de la collection la plus vaste et diversifiée de modèles 3D, de vidéos, de musique, de photographies, de vecteurs et d'illustrations de haute qualité. Qu'il s'agisse du plus grand marché de contenu au monde, des nouvelles de dernière heure ou de l'accès éditorial au divertissement de renom, Shutterstock offre une plateforme d'édition de contenu tout-en-un et un service de production en studio, le tout utilisant les dernières technologies novatrices. Shutterstock propose la sélection de ressources la plus complète pour donner vie au récit.

Apprenez-en plus sur www.shutterstock.com et suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , Twitter , Facebook et YouTube .

