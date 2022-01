Shutterstock nommé l'un des « meilleurs lieux de travail en matière d'égalité pour les personnes LGBTQ+ », avec un score de 100

NEW YORK, 27 janvier 2022 /CNW/ - Shutterstock, inc. (NYSE: SSTK), une plateforme créative globale de premier plan offrant une gamme complète de solutions, d'applications et de contenu de qualité supérieure aux marques, entreprises et entreprises médiatiques, a annoncé aujourd'hui que l'organisme Human Rights Campaign la nomme parmi les « meilleurs lieux de travail en matière d'égalité pour les personnes LGBTQ+ », après avoir obtenu une note parfaite de 100 dans le Corporate Equality Index (CEI) de 2022 préparé par son entité sœur, la Human Rights Campaign Foundation. Véritable référence, cet indice émane de la plus importante étude étatsunienne sur les politiques et pratiques en entreprise relativement à l'égalité des genres.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir obtenu cette note parfaite dans le Corporate Equality Index de Human Rights Campaign pour 2022, a déclaré Meeckel Beecher, chef mondial, diversité, égalité et inclusion chez Shutterstock. Le fait d'être identifié comme l'un des meilleurs milieux de travail pour les personnes LGBTQ+ est une reconnaissance de nos efforts continus, non seulement pour favoriser un milieu de travail inclusif, mais aussi pour accroître une représentation authentique de la communauté LGBTQ+ dans l'univers visuel des médias. J'éprouve énormément de gratitude pour la contribution de nos employés - en particulier celle de l'équipe PRISM, notre groupe ressource pour les employés œuvrant pour une plus grande inclusion de la communauté LGBTQ+ chez Shutterstock. Je les remercie pour tout ce qu'ils accomplissent, afin de faire de Shutterstock un lieu de travail plus ouvert et accueillant. »

Shutterstock s'est donné pour mission de construire une équipe interne, mais aussi un réseau de collaborateurs et une bibliothèque de contenu qui soient représentatifs de la diversité de communautés avec lesquelles elle échange. Elle présente du visuel aussi diversifié et inclusif que le sont ses auteurs-contributeurs, et elle a récemment établi des directives en matière de diversité, équité et inclusion (DE&I) à l'intention de ceux-ci, afin que leurs œuvres reflètent avec fidélité l'identité de leurs sujets humains. De plus, par l'entremise de sa bourse Create Fund - une initiative visant à soutenir les artistes historiquement exclus -, Shutterstock propose du mentorat, des bourses en argent et d'autres mesures de soutien, dans le but de combler certains manques dans son offre de contenu et de promouvoir des photos, des vidéos et des œuvres musicales diversifiées et inclusives, à l'image de la société actuelle. En 2021, Shutterstock a mis en œuvre cinq programmes de bourses, incluant un partenariat avec le projet It Gets Better, un organisme sans but lucratif qui œuvre pour l'autonomisation et à la représentation authentique des communautés LGBTQ+. Grâce à ce partenariat, quatre artistes ont été reconnus pour leur travail de représentation de la communauté LGBTQ+. D'autres points saillants : le partenariat continu de l'entreprise avec les groupes Black Professionals in Tech Network, Women Who Code et Women in AI.

« L'un de nos principes fondamentaux est de chercher à promouvoir la diversité, parce que nous savons qu'une culture d'inclusion crée un environnement de responsabilisation, d'acceptation et d'appartenance pour nos employés, tout en offrant une meilleure expérience à nos clients, a déclaré Sara Birmingham, directrice principale des ressources humaines chez Shutterstock. Nous sommes honorés par cette reconnaissance de la part de Human Rights Campaign, et nous demeurons déterminés à mettre en valeur les différences individuelles et les points de vue diversifiés de nos employés. »

Les résultats affichés dans le CEI 2022 indiquent non seulement comment 1 271 entreprises américaines font la promotion de politiques bienveillantes à l'égard de leurs employés LGBTQ+ aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde - dans le cas des sociétés actives à l'échelle internationale, soit 56 % de toutes celles recensées dans le CEI. Les efforts de Shutterstock pour satisfaire à tous les critères d'évaluation du CEI lui ont mérité un score de 100 %, et la désignation de l'un des « meilleurs lieux de travail en matière d'égalité pour les personnes LGBTQ+ ».

Le CEI évalue les entreprises en fonction de critères détaillés relevant de quatre éléments centraux :

Les politiques de non-discrimination au sein des entités commerciales;

Les avantages sociaux équitables pour les travailleurs LGBTQ+ et leurs familles;

L'appui accordé à une culture d'inclusion, et

La responsabilité sociale d'entreprise.

