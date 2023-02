Les recherches montrent que les femmes canadiennes sont mal informées au sujet des avantages du bien-être sexuel

TORONTO, le 7 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Shoppers Drug Mart/Pharmaprix facilite le bien-être sexuel des Canadiens grâce au lancement d'une nouvelle sélection de produits tels que des appareils de massage personnels, des dispositifs vibrants, des lubrifiants et plus encore, en ligne et dans certains magasins. Un récent sondage mené par Shoppers Drug Mart/Pharmaprix a révélé que la plupart des femmes canadiennes ne connaissaient pas les avantages du bien-être sexuel sur leur santé générale. Avec le lancement des nouveaux produits, Shoppers/Pharmaprix continue de remplir son objectif d'aider les Canadiens à vivre pleinement leur vie et de promouvoir la santé des femmes en particulier, en mettant l'accent sur la sensibilisation aux lacunes dans les soins et à l'amélioration de l'accès.

« Le bien-être sexuel est un élément clé de la santé globale des femmes, mais comme la plupart des soins de santé offerts aux femmes, il tend à voler sous le radar et nous sommes fiers d'utiliser notre plateforme pour mettre en lumière ces sujets », a déclaré Kelly Jessop, vice-présidente principale, Shoppers Drug Mart. « Notre sélection de produits soigneusement choisis comprend les meilleurs vendeurs d'entreprises canadiennes et de multinationales, facilement accessibles depuis le confort de la maison et expédiés à votre porte discrètement. »

Le sondage national mené par Shoppers Drug Mart a révélé que la plupart des femmes canadiennes hésitent à discuter de leur bien-être sexuel en raison de la stigmatisation sociale, que peu d'entre elles savent ce que signifie le « bien-être sexuel », et que seulement 7 % des répondantes sont en mesure de le définir correctement. Bien que le bien-être sexuel puisse jouer un rôle vital dans la santé globale des femmes, physiquement et mentalement, beaucoup sont dans le noir quant à la façon de l'atteindre. En fait, la moitié des femmes interrogées n'étaient pas conscientes ou étaient mal informées des bienfaits de la stimulation sexuelle et de l'orgasme, qui mènent à une augmentation du débit sanguin et de l'apport en oxygène, à une réduction du stress, une amélioration du sommeil, un soulagement de la douleur et plus encore.1

« Le manque de compréhension du bien-être sexuel chez les femmes canadiennes est décourageant, mais pas étonnant, a déclaré la docteure Lori Brotto, directrice générale de l'Institut de recherche sur la santé des femmes de la Colombie-Britannique. « En raison de la honte et de l'embarras, les femmes n'ont traditionnellement pas priorisé leur propre plaisir, mais nous savons que les répercussions positives de l'orgasme sur notre santé mentale et physique sont nombreuses. Cela est dû à la libération d'ocytocine, qui, entre autres, peut aider à combattre la déprime et même à améliorer la santé cardiovasculaire. Il s'agit d'un pas en avant pour la santé sexuelle des femmes de voir un détaillant de confiance comme Shoppers Drug Mart se joindre à cette conversation importante. »

Le lancement d'aujourd'hui comprend des produits des marques SKYN, Plus One, Floravi et LELO, tous offerts en ligne à shop.shoppersdrugmart.ca.

