Le réseau de livraison pancanadien d'Intelcon | Dragonfly est désormais accessible via la plateforme intégrée de Shipium.

SEATTLE, le 12 août 2025 /CNW/ -- Shipium, une plateforme technologique de livraison conçue pour les entreprises de commerce électronique modernes, annonce aujourd'hui l'intégration du réseau de livraison d'Intelcom | Dragonfly à sa solution. Cette intégration permet aux clients de Shipium d'avoir accès dès maintenant à l'un des transporteurs du dernier kilomètre les plus agiles au Canada.

Shipium offre une plateforme de livraison complète pour les entreprises de divers secteurs. Des multinationales actives au Canada se tournent vers Shipium pour réduire leurs coûts et assurer la ponctualité de leurs livraisons. Grâce à cette nouvelle intégration, les commerçants peuvent accélérer leur croissance au Canada en tirant parti des performances d'Intelcom | Dragonfly.

Le réseau d'Intelcom | Dragonfly dessert plus de 94 % des adresses canadiennes et fonctionne sept jours sur sept. L'entreprise est reconnue pour sa capacité à allier rapidité et couverture étendue, offrant une intégration rapide et une livraison fiable à l'échelle nationale.

Cette annonce survient à un moment où la diversification des solutions logistiques devient essentielle pour les opérations internationales. Alors que les entreprises de commerce électronique modernes cherchent à simplifier leurs opérations à travers plusieurs territoires, ils bénéficient de solutions qui facilitent l'intégration et assurent la stabilité des processus logistiques. Des entreprises de premier plan choisissent Shipium pour centraliser leurs opérations de livraison dans un seul système, capable de gérer les transporteurs, les finances, les spécifités et la performance. La possibilité d'intégrer un partenaire de livraison comme Intelcom | Dragonfly, avec une couverture nationale, en une seule après-midi, illustre bien les avantages offerts.

« Nous croyons en l'importance d'offrir à nos clients la flexibilité nécessaire pour s'intégrer à nos services selon leurs besoins. Notre collaboration avec Shipium reflète cet engagement -- en proposant aux expéditeurs une intégration fluide et évolutive qui améliore leur capacité à desservir les clients partout au Canada », a déclaré Jean-Daniel Gervais, vice-président, Développement commercial mondial et Gestion de la clientèle chez Intelcom | Dragonfly.

« Intelcom | Dragonfly est depuis longtemps l'un des partenaires de livraison les plus performants pour les entreprises canadiennes », a affirmé Jason Murray, cofondateur et chef de la direction de Shipium. « Nos clients canadiens sont ravis de voir leur offre intégrée à notre plateforme. »

le contact

Kris Gosser

Shipium

[email protected]

SOURCE Shipium