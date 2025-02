EDMONTON METROPOLITAN REGION, AB, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Les entreprises albertaines disposent maintenant d'une solution novatrice pour simplifier leurs besoins en matière d'expédition et étendre leur portée grâce au lancement officiel de ShipAlberta. ShipAlberta est le fruit d'une collaboration passionnante entre l'aéroport international d'Edmonton (YEG), Edmonton Global, Port Alberta et Machool Technologies. ShipAlberta est conçu pour aider les entreprises albertaines à croître, à exporter et à être compétitives à l'échelle mondiale en leur offrant des solutions d'expédition améliorées et rentables.

ShipAlberta facilite l'accès à une multitude de services de livraison de grande valeur Post this From left: James Jackson, Alex Lowe, Myron Keehn, Kamyar Asadibeiky, Manisha Arora, Malcolm Bruce (Groupe CNW/ShipAlberta)

Historiquement, la navigation et la logistique ont constitué un défi important pour de nombreuses entreprises de l'Alberta, en particulier les petites et moyennes entreprises. L'accès limité à des options d'expédition abordables et fiables a souvent entravé leur capacité à se développer au-delà des marchés locaux. ShipAlberta relève ces défis en offrant une solution rationalisée et adaptée aux besoins de la communauté des affaires de l'Alberta.

ShipAlberta offre aux détaillants et aux entreprises de l'Alberta une plateforme d'expédition de pointe alimentée par Machool Technologies. La plateforme met en relation les utilisateurs avec des transporteurs de confiance, offre des tarifs compétitifs et des outils transparents pour automatiser les processus d'expédition. La conception conviviale de la plateforme permet aux entreprises de toutes tailles de tirer parti de ses fonctionnalités pour réduire les coûts. En réduisant les complexités logistiques, les entreprises peuvent se concentrer sur leur croissance tout en atteignant facilement les marchés locaux, nationaux et internationaux.

Les entreprises albertaines cherchant de plus en plus à étendre leur marché, ShipAlberta offre une solution essentielle pour répondre à cette demande. L'initiative devrait permettre de :

Renforcer la capacité des entreprises locales à exporter des biens et des services à l'échelle internationale.

Créer des opportunités économiques en attirant de nouveaux partenaires et détaillants à rejoindre la plateforme.

Renforcer la position de l' Alberta en tant que centre logistique et porte d'accès aux marchés mondiaux.

en tant que centre logistique et porte d'accès aux marchés mondiaux. Créer de la valeur pour les expéditeurs en tirant parti de la désignation d' Edmonton comme zone de commerce extérieur, une initiative baptisée Port Alberta .

"Les entreprises et les détaillants sont le moteur de la croissance économique de l'Alberta. YEG est fière de participer à la mise sur le marché de ShipAlberta, une solution innovante et rentable qui permet aux entreprises d'expédier leurs produits à leurs clients en toute transparence. Les opérations de fret aérien de YEG permettent aux entreprises de se développer et de s'adapter efficacement en soutenant le fret et la logistique dans notre région. Nous contribuons à une économie plus forte et mieux connectée grâce à une réflexion avant-gardiste et à une innovation permanente."

- Myron Keehn, President & CEO, Edmonton International Airport (YEG)

"C'est un témoignage de ce que la collaboration régionale peut accomplir. En tirant parti des atouts uniques de Port Alberta, nous créons une solution d'expédition transformatrice qui permet aux entreprises albertaines de transporter leurs produits à travers la région, le pays et le monde. ShipAlberta est plus qu'une simple plateforme d'expédition ; c'est un catalyseur de la croissance économique et de l'innovation. En aidant les entreprises albertaines à simplifier leur logistique, nous ouvrons de nouvelles portes à la réussite mondiale."

- Malcolm Bruce, CEO, Edmonton Global

"Nous sommes ravis de donner vie à ShipAlberta. Chez Machool, notre mission est de fournir des solutions d'expédition innovantes qui permettent aux entreprises de toutes tailles de s'épanouir. ShipAlberta exploite notre technologie et notre plateforme pour aller au-delà du modèle traditionnel « plus de volume, meilleurs tarifs », en offrant une expédition transparente et rentable pour chaque utilisateur. Que vous soyez un détaillant local, une marque de commerce électronique ou une entreprise en pleine croissance, ce partenariat simplifie la logistique et garantit que vos envois circulent efficacement dans toute la province et au-delà."

- Kamyar Asadibeiky, CEO & President, Machool Technologies

À propos de l'aéroport international d'Edmonton

L'aéroport international d'Edmonton (YEG) est une société autofinancée à but non lucratif qui contribue à la prospérité économique de la région métropolitaine d'Edmonton et au-delà. YEG est le cinquième aéroport le plus fréquenté du Canada en termes de trafic de passagers et le plus grand aéroport canadien en termes de superficie, générant une production économique de plus de 4,9 milliards de dollars et soutenant plus de 21 000 emplois. Le Airport City Sustainability Campus de YEG est un laboratoire vivant pour l'innovation, y compris la technologie de l'hydrogène et des drones, qui soutient nos progrès dans la transition vers une consommation nette zéro d'ici 2050. En tant qu'aéroport pour tous, YEG s'efforce d'unir les gens dans un monde de nouvelles possibilités par le biais de l'aviation et du développement commercial, la sécurité et la sûreté étant toujours la priorité absolue. Veuillez visiter: Edmonton International Airport

À propos de Edmonton Global

L'objectif d'Edmonton Global est de transformer radicalement et de faire croître l'économie de la région métropolitaine d'Edmonton. Nous sommes une société à but non lucratif fondée par les 14 municipalités qui composent la région métropolitaine d'Edmonton. Notre objectif est d'attirer les investissements étrangers, d'aider les entreprises régionales à exporter dans le monde entier, d'améliorer la compétitivité mondiale de notre région et de rassembler notre région d'une seule voix afin d'attirer l'attention et l'intérêt des investisseurs du monde entier. Veuillez visiter: Edmonton Global

À propos de Port Alberta

Port Alberta est le premier port trimodal intérieur de l'Ouest canadien, stratégiquement situé dans la région métropolitaine d'Edmonton. Il relie les réseaux aériens, ferroviaires et routiers aux marchés mondiaux, offrant une chaîne d'approvisionnement efficace, des avantages liés aux zones de commerce extérieur (FTZ) et des solutions logistiques rentables. Veuillez visiter: Port Alberta

À propos de Machool

Machool est une plateforme technologique logistique de premier plan dédiée à la simplification de l'expédition par le biais d'une technologie innovante et en connectant les entreprises à un réseau de transporteurs de confiance. En fournissant des outils rationalisés, des prix compétitifs et des solutions de pointe, Machool permet aux entreprises d'optimiser leurs opérations logistiques et de se développer en toute confiance. Veuillez visiter: Machool

