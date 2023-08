Sherwood Hockey annonce un partenariat exclusif avec Connor Bedard, le tout premier choix au repêchage de la LNH en 2023

TORONTO, le 11 août 2023 /CNW/ - Sherwood Hockey, marque mondiale d'équipement de hockey, a annoncé aujourd'hui son partenariat officiel avec Connor Bedard, le tout premier choix au repêchage de la LNH en 2023. Connor jouera exclusivement avec les bâtons et les gants Sherwood Rekker Legend.

L'un des espoirs les plus talentueux à faire son entrée dans la LNH, Connor a besoin d'un partenaire qui peut concevoir et fabriquer un équipement à la hauteur de sa performance et de son style de jeu. Or, le bâton Rekker Legend, muni d'un manche profilé ergonomique et d'un point de flexion bas, est fait sur mesure pour les joueurs comme Connor qui savent manœuvrer à la vitesse de l'éclair et décocher des tirs fulgurants.

Connor se joint à une équipe dynamique de joueurs et de joueuses de calibre mondial, notamment Matthew Tkachuk, William Nylander, Alex DeBrincat, Quinton Byfield, Emily Clark, Artturi Lehkonen, Saroya Tinker, Connor Brown et Savannah Harmon.

« Nous sommes ravis que Connor ait trouvé son égal en matière de performance auprès de Sherwood, et cette association va au-delà de la représentation d'un produit. Connor reflète les valeurs qui distinguent la marque Sherwood, à savoir la créativité, la libre expression et l'individualité, sur la glace et dans la vie, ce qui permet d'établir une relation encore plus significative », dit Brendon Arnold, vice-président associé, Gestion de la marque, Sherwood Hockey.

« Je suis vraiment enchanté de me joindre à l'équipe Sherwood, dit Connor Bedard, le tout premier choix au repêchage de la LNH en 2023. Depuis que j'ai commencé à collaborer avec Sherwood pour développer un équipement de hockey pouvant m'aider à améliorer mon jeu, je suis vraiment impressionné par son approche, son expertise et sa volonté de fabriquer le meilleur produit possible. L'entreprise réalise une foule de choses formidables pour le sport que j'adore et je suis fier d'en faire partie. »

En 2020, Sherwood a fait un retour dans le marché avec une nouvelle marque axée sur la prochaine génération de joueurs de hockey et qui s'écarte des normes établies par une culture du sport traditionnelle. Elle s'est manifestée par des partenariats avec des athlètes, des capacités perfectionnées de développement de produit et l'exécution de collaborations stratégiques avec Disney, OVO, Staple Pigeon et Better Gift Shop.

« Notre partenariat avec Connor Bedard est une étape clé dans la réinvention continue de la marque Sherwood. Depuis notre acquisition de Sherwood en 2018 et la relance de la marque en 2020, nous avons concentré nos efforts sur l'établissement de notre crédibilité auprès de la prochaine génération de joueurs de hockey qui, comme nous, a bien hâte de voir ce que Connor accomplira sur la glace avec les articles exceptionnels de Sherwood, dit Bobby Singh-Randhawa, vice-président principal, Marques grand public, La Société Canadian Tire Limitée. En plus d'être un excellent exemple des progrès que nous avons réalisés avec Sherwood en tant que marque, ce partenariat signale également notre intention de renforcer notre présence sur le marché des articles de hockey. »

Sherwood étant une marque détenue par La Société Canadian Tire Limitée, ses articles sont offerts en magasin et en ligne chez Canadian Tire, SportChek, Pro Hockey Life, Sports Experts, Sports Rousseau, l'Entrepôt du Hockey et Hockey Experts, ainsi que chez des détaillants dans le monde entier. Pour obtenir des renseignements sur les articles et l'adresse des détaillants, visitez SherwoodHockey.com.

