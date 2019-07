Shelley Morse, de la Nouvelle-Écosse, élue présidente de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

OTTAWA, le 12 juill. 2019 /CNW/ - Les délégués et déléguées à l'Assemblée générale annuelle (AGA) de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE/CTF) ont élu Shelley Morse du Nova Scotia Teachers Union (NSTU) par acclamation comme présidente nationale.

Elle succède au président sortant H. Mark Ramsankar et amorcera son mandat de deux ans aujourd'hui.

Ancienne présidente et vice-présidente du NSTU, Shelley Morse a, en 2018-2019, assumé les fonctions de vice‑présidente de la FCE/CTF, de présidente du Comité consultatif de la diversité et des droits de la personne de la FCE/CTF, et de fidéicommissaire du Fonds en fiducie. Auparavant, elle avait joué divers rôles de direction tant à la FCE/CTF qu'au NSTU. Pendant sa longue expérience à la FCE/CTF, elle a notamment été déléguée du NSTU à plusieurs AGA de la FCE/CTF et présidente du Comité consultatif de la condition féminine de la FCE/CTF en 2014 et 2016.

Fervente défenseuse de la parité hommes-femmes au Canada et dans le monde, Shelley Morse a assisté à la Conférence mondiale des femmes de l'Internationale de l'Éducation, en Irlande en 2014, et à la session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, à New York (deux fois).

En plus d'avoir élu Shelley Morse, les personnes déléguées à l'AGA de la FCE/CTF ont élu cinq autres porte-paroles du milieu de l'éducation publique comme vice-présidentes et vice-présidents de la FCE/CTF qui, à ce titre, siégeront au Comité exécutif pour un mandat d'un an en 2019-2020 :

Dean Ingram , vice-président ( Newfoundland and Labrador Teachers' Association)

, vice-président ( and Labrador Teachers' Association) Clint Johnston , vice-président (Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie‑Britannique)

, vice-président (Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie‑Britannique) Jenny Regal , vice-présidente (The Alberta Teachers' Association)

, vice-présidente (The Alberta Teachers' Association) Liz Stuart , vice-présidente (Ontario English Catholic Teachers' Association)

, vice-présidente (Ontario English Catholic Teachers' Association) Paul Wozney , vice-président (Nova Scotia Teachers Union)

Quelques faits

Fondée en 1920, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants est la voix nationale de la profession enseignante.

Alliance nationale d'organisations provinciales et territoriales, la FCE/CTF représente plus de 273 000 enseignantes et enseignants des écoles élémentaires et secondaires au Canada .

. La FCE/CTF est également membre de l'Internationale de l'Éducation, la fédération mondiale d'organisations nationales de l'enseignement réparties dans 173 pays.

