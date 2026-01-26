En collaboration avec la Banque Scotia et Tangerine, Shell annonce de nouvelles façons d'économiser et d'obtenir des points avec Scène+

CALGARY, AB, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Shell Canada Limitée (Shell), une filiale de Shell plc, se joint au réseau de partenaires de fidélisation Scène+ et s'associe à Scène+, la Banque Scotia et Tangerine pour offrir aux membres admissibles de nouvelles façons d'économiser et d'obtenir des récompenses sur des produits et services essentiels au quotidien, comme le carburant, l'épicerie, les loisirs, les services bancaires et les voyages. Les Canadiens et Canadiennes auront ainsi davantage d'occasions de profiter de récompenses là où ils font leurs achats de tous les jours.

Scène+ est l'un des principaux programmes de fidélisation au Canada, comptant plus de 15 millions de membres. Détenue conjointement par la Banque Scotia, Empire Company Limited et Cineplex Inc., Scène+ multiplie les récompenses chez Shell, permettant ainsi à ses membres d'obtenir plus facilement des points Scène+ à chaque visite à la pompe.

« Notre partenariat avec Scène+, la Banque Scotia et Tangerine représente une avancée majeure pour nos programmes de fidélisation et de partenariat et permettra à nos clients de profiter d'une expérience optimale d'économies et de récompenses lorsqu'ils visitent Shell, a déclaré Kent Martin, directeur général - Mobilité et Commerce de détail, Shell Canada. Grâce à ces partenariats, en plus de bénéficier d'économies immédiates, les clients pourront bientôt obtenir et échanger des récompenses sur le carburant, les lavages d'auto et les achats de dépanneur admissibles dans plus de 1 400 établissements Shell partout au pays, rendant ainsi chaque visite plus fructueuse. »

« Nous avons écouté nos membres lorsqu'ils nous ont dit qu'ils voulaient un partenaire de fidélisation pour le carburant. En tant que chef de file du secteur des carburants, Shell est un partenaire idéal pour notre écosystème, ajoute Tracey Pearce, présidente, Scène+. Qu'il s'agisse de faire le plein pour une balade en auto, de faire des courses, de sortir pour la soirée ou de réserver des vacances, grâce à nos multiples partenaires Scène+ - notre empreinte étendue, en ligne comme hors ligne - et à la capacité de multiplier les récompenses de fidélisation en utilisant des cartes de paiement qui rapportent des points Scène+, l'expérience de tous les jours des clients sera encore plus enrichissante. »

Dans le cadre de cette offre exclusive, les clients de la Banque Scotia et de Tangerine qui détiennent des cartes de paiement admissibles obtiendront encore plus de valeur et d'avantages au quotidien, y compris des économies instantanées à la pompe dans les établissements Shell participants.

« Il s'agit d'une étape importante pour la Banque Scotia et Scène+ dans notre démarche visant à offrir aux Canadiens et aux Canadiennes une plus grande pertinence, une plus grande valeur et une expérience de fidélisation harmonieuse, explique Simona Salter, vice-présidente à la direction, Cartes, Fidélisation, Paiements et Expérience client, Banque Scotia. Grâce à l'adhésion de Shell à Scène+, nos clients pourront rendre leurs dépenses quotidiennes encore plus avantageuses grâce à leur carte de la Banque Scotia; ils découvriront ainsi de nouvelles façons d'accumuler plus rapidement, d'épargner instantanément et de se récompenser en employant les moyens qui leur conviennent le plus. »

« Chez Tangerine, nous nous engageons à offrir une valeur ajoutée pertinente dans la vie quotidienne de la population canadienne, a déclaré Gaurav Singh, premier vice-président, Solutions clients et services bancaires de détail, Tangerine. Cette nouvelle offre propose des économies instantanées en toute simplicité sur les achats de carburant et des avantages qui vont plus loin - pour que chaque passage à la pompe vous fasse avancer. »

La clientèle canadienne veut profiter davantage de ses achats quotidiens et, ensemble, Shell, Scène+, la Banque Scotia et Tangerine offrent encore plus de récompenses et d'économies à leurs membres.

La nouvelle offre sera lancée en Alberta le 3 mars 2026, avant d'être étendue au reste du pays le 26 mai 2026.

Pour en savoir plus au sujet du programme, visitez shell.ca/defidelite

Les clients de Shell peuvent continuer à obtenir et à échanger des milles AIR MILESMD dans les établissements Shell jusqu'au 2 mars 2026 en Alberta et jusqu'au 25 mai 2026 dans le reste du Canada. Shell remercie AIR MILES pour ses années de partenariat dans la récompense des clients au Canada. Pour en savoir plus à ce sujet, visitez la page Programme de récompense AIR MILESMD | Shell Canada.

À propos des partenaires :

À propos de Scène+

Scène+ est un programme de fidélisation de premier plan, conçu pour répondre aux besoins de ses membres en rendant le quotidien plus avantageux. Le programme est détenu conjointement par la Banque Scotia, Empire Company Limited et Cineplex Inc. et offre à ses plus de 15 millions de membres la possibilité d'obtenir des points de différentes façons, conformément à leurs habitudes d'achat et à leur style de vie. Grâce à sa relation avec la Banque Scotia, les membres de Scène+ sont en mesure d'exploiter pleinement leur adhésion à Scène+ et d'obtenir des points potentiels plus rapidement grâce à huit options de cartes de crédit ou de débit qui donnent accès à un tout nouveau niveau de récompenses et de valeur. La famille de marques participantes d'Empire Company Limited comprend Sobeys, IGA, Safeway, Foodland et FreshCo; les établissements participants de Cineplex Inc. comprennent les cinémas Cineplex, The Rec Room et Playdium. Pour obtenir la liste complète des partenaires participant au programme et pour plus d'informations, consultez le site sceneplus.ca/fr-ca.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 octobre 2025. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

À propos de la Banque Tangerine

Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada, permettant à plus de deux millions de clients d'atteindre leurs objectifs et de faire progresser leurs finances. Reconnue pour son expérience numérique et mobile simple à utiliser, Tangerine offre des produits bancaires courants sans tracas. Qu'il s'agisse d'épargne et de dépenses, d'investissement ou d'emprunt, les produits de Tangerine sont conçus pour répondre aux besoins uniques des Canadiens. L'engagement de Tangerine à accorder la priorité aux clients a valu à la banque la reconnaissance de la meilleure banque au Canada par Forbes en 2025 et la banque de taille moyenne la plus primée pour 14 années consécutives selon l'étude de 2025 sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes de J. D. Power**. Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive. Tangerine est une marque déposée de la Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Pour en savoir plus, visitez www.tangerine.ca/fr/particuliers ou communiquez avec nous sur les médias sociaux sur Instagram, LinkedIn ou TikTok.

** Tangerine a remporté plus de prix que toute autre marque parmi les banques de taille moyenne dans les études sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes de J. D. Power de 2006 à 2025. Pour en savoir plus, visitez le site jdpower.com/awards.

