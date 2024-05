La nouvelle formule de carburant innovante élimine jusqu'à 100 % des dépôts qui nuisent à la performance pour donner une nouvelle vie à votre moteur*

CALGARY, AB, le 6 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Shell Canada (Shell) a annoncé le lancement officiel de sa nouvelle formule d'essence super Shell V-PowerMD NiTRO+ améliorée. Ce nouveau carburant innovant élimine jusqu'à 100 % des dépôts qui nuisent à la performance pour donner une nouvelle vie à votre moteur*.

L'essence super Shell V-Power NiTRO+ profite d'une technologie unique qui cible et détruit les dépôts, et prévient leur accumulation dans les injecteurs de carburant*, l'une des parties essentielles du moteur.



« En collaboration avec certains des meilleurs spécialistes en carburant du domaine, nous avons entrepris de mettre au point un carburant qui agit sur la performance maximale du moteur, en ciblant notamment les injecteurs de carburant, une composante indispensable à la performance d'un véhicule. Après plusieurs années de recherche, nous sommes fiers d'offrir cette nouvelle formule de carburant, notre meilleure à ce jour », affirme Sarina Arnold, ingénieure de Shell. « L'essence Shell V-PowerMD NiTRO+ offre à nos clients un carburant qui détruit les dépôts du moteur pour en améliorer la performance* ».

La puissance de nos carburants innovants se reflète dans notre partenariat avec la Scuderia Ferrari. Nous mettons à profit ce que nous apprenons auprès de cette écurie très performante dans des conditions extrêmes sur la piste de course et l'appliquons aux carburants offerts à nos clients sur la route.

« Nous savons que nos clients prennent soin de leur véhicule, c'est pourquoi nous avons créé un carburant qui les aide à préserver le rendement optimal de leur moteur », nous dit Kent Martin, directeur général - Mobilité, Canada, vice-président et directeur, Shell Canada Limitée. « Le carburant de compétition Shell V-PowerMD, utilisé par les voitures de F1 de la Scuderia Ferrari, contient 99 % des mêmes types de composants que l'essence Shell V-PowerMD NiTRO+ pour la route offerte au Canada. Nos clients peuvent ainsi faire le plein avec la même essence que les pros ».

À l'occasion de ce lancement, les Canadiens pourront profiter de nombreuses offres emballantes offertes dans les établissements de marque Shell partout au Canada. Vous trouverez des renseignements supplémentaires ici: https://www.shell.ca/vpower-fr.

À compter du 9 mai 2024, Shell prendra la route à l'occasion de la tournée performance de Shell V-Power NiTRO+, avec une remorque promotionnelle de 80 pieds qui s'arrêtera à des stations-service Shell sélectionnées de la Colombie-Britannique jusqu'au Québec. Les Canadiens auront l'occasion de découvrir la technologie des carburants de Shell ainsi que la façon dont la nouvelle formule Shell V-Power NiTRO+ peut contribuer au rendement de leur véhicule. Les clients pourront du même coup participer à des jeux interactifs et gagner des prix tout en découvrant les innovations de Shell dans le domaine des sports motorisés. Visitez shell.ca/fr_ca/faireleplein pour en savoir plus.

La nouvelle essence super Shell V-Power NiTRO+ est offerte dans toutes les stations-service du réseau Shell, composé de près de 1 400 établissements au Canada. Pour en savoir davantage, visitez https://www.shell.ca/vpower-fr.

* Avec une utilisation en continu d'essence super Shell V-PowerMD NiTRO+ dans les moteurs à injection directe.

À PROPOS DE SHELL

Shell Canada est une société affiliée à Shell plc, un groupe mondial de sociétés œuvrant dans les secteurs de l'énergie et de la pétrochimie actif dans plus de 70 pays. Shell est présente au Canada depuis plus de 100 ans et emploie environ 3 500 personnes à l'échelle du pays. Nous approvisionnons en énergie les Canadiens et les personnes du monde entier et nous sommes l'une des rares sociétés d'énergie entièrement intégrée au Canada.

