MONTRÉAL, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Industries Unicor, un leader québécois de longue date en moulage par injection sur mesure, est fière d'annoncer son acquisition par l'entrepreneur et bâtisseur d'entreprises Shawn Johal. Cette transition stratégique marque une étape importante pour l'entreprise et renforce l'engagement de Unicor envers l'innovation, l'excellence opérationnelle et la croissance industrielle durable.

Sous la direction de Mohammed Raji en tant que président au cours des dernières années, Industries Unicor s'est forgée une solide réputation en ingénierie, expertise technique et fabrication de composants plastiques de haute précision, desservant les marchés industriels, médicaux, miniers, automobiles, CVC et de l'éclairage à travers l'Amérique du Nord.

Le marché mondial du moulage par injection continue de croître, stimulé par l'innovation dans les matériaux avancés et la demande accrue dans les applications industrielles, médicales et de fabrication durable. Selon les analyses sectorielles, la demande nord-américaine pour des composants plastiques techniques devrait continuer d'augmenter, alors que les manufacturiers recherchent des solutions durables, légères et de grande précision dans de multiples secteurs.

Avec cette acquisition, Unicor accélérera ses efforts de modernisation, augmentera sa capacité de production et continuera d'offrir des solutions manufacturières de classe mondiale à ses clients.

« Je suis ravi de poursuivre l'héritage créé par Mohammed et son équipe. Unicor est reconnue pour sa qualité en ingénierie, son orientation client et ses capacités avancées en moulage sur mesure et complexe. Notre objectif est d'investir dans des technologies modernes, de croître de manière responsable et d'élever l'expérience pour nos clients, fournisseurs et employés. »

-- Shawn Johal, Président, Industries Unicor

Engagement envers la continuité et le développement durable

Dans le cadre de la transition, Mohammed Raji demeurera au sein de l'entreprise afin d'assurer une continuité opérationnelle sans faille, le transfert de connaissances et le soutien à la clientèle.

La stratégie future de Unicor mettra l'accent sur :

Excellence opérationnelle et innovation en ingénierie

Renforcement de la capacité manufacturière au Québec

Partenariats durables avec clients et fournisseurs

Pratiques de production responsables et durables

Investissement dans les talents, la culture et la technologie

« C'est un moment de fierté pour Unicor. Shawn apporte une vision, des valeurs et un engagement envers les gens et la performance. Je suis convaincu qu'il fera croître la marque tout en respectant les fondations qui ont fait son succès. »

-- Mohammed Raji, Ancien propriétaire et Partenaire stratégique

Engagement environnemental

Unicor poursuivra des initiatives visant à réduire son empreinte environnementale et à soutenir les principes de fabrication circulaire, notamment :

Programmes accrus de récupération et recyclage des matériaux

Implantation de la certification environnementale ISO 14001

Investissement dans des équipements écoénergétiques

Approvisionnement responsable & pratiques de production durables

Amélioration continue en réduction des déchets

« Nous nous engageons à bâtir l'avenir d'une fabrication durable -- un avenir qui associe productivité, innovation et responsabilité environnementale. »

-- Shawn Johal

À propos d'Industries Unicor

Industries Unicor est un fabricant québécois spécialisé en moulage par injection de précision pour applications industrielles, médicales et commerciales. Fort d'une expertise de plusieurs décennies et d'une réputation d'excellence en ingénierie, Unicor offre des solutions avancées de moulage, d'assemblage et de service client pour des clients en Amérique du Nord et à l'international.

Contact Média: Industries Unicor, Courriel : [email protected], Site Web : www.unicor.ca, Porte-parole : Shawn Johal, Président