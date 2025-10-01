En collaboration avec Shailene Woodley, actrice et maman de chats de refuge, Mars et Calm lèvent le voile sur l'influence positive des animaux de compagnie sur le bien-être mental, et sur la façon dont l'adoption d'un animal peut changer deux vies - celle de l'animal et celle du propriétaire.

Un récent sondage mené à l'échelle mondiale, commandé par Mars et Calm, a révélé qu'un pourcentage important (83 %) des propriétaires d'animaux de compagnie affirment que leur animal a amélioré leur bien-être mental. 1

Alors qu'un nombre estimé de 12 millions de chiens et de 4 millions de chats vivent dans des refuges à travers le monde, en attendant de trouver leur famille pour la vie, Mars, Calm et Shailene joignent leurs efforts afin de promouvoir l'adoption d'animaux de compagnie et le pouvoir du lien qui existe entre un animal et son humain, à l'approche de la fin de semaine mondiale d'adoption organisée par Mars (du 3 au 5 octobre 2025).

TORONTO, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Mars, une entreprise chef de file en matière de soins et de nutrition pour animaux de compagnie et propriétaire de marques aimées par les animaux de compagnie et leurs parents, comme ROYAL CANINMD, WHISKASMD, CESARMD, BANFIELDMC, BLUEPEARLMC, VCAMC et ANTECHMD, fait équipe avec l'actrice primée Shailene Woodley (« Motor City », « Paradise », « Big Little Lies ») et l'entreprise Calm, chef de file en santé mentale, afin de mettre en lumière le pouvoir des animaux de compagnie sur le bien-être mental et d'encourager l'adoption comme une belle façon d'accueillir un compagnon dans sa vie.

À l'échelle mondiale, environ 16 millions de chiens et de chats attendent en refuge de trouver un foyer.2 Pour appuyer cette cause, Mars organise sa deuxième édition de la fin de semaine annuelle mondiale d'adoption. Pour ceux et celles qui ouvrent leur foyer à un animal de compagnie, la récompense est immense. Le lien qui nous unit à notre animal de compagnie a un impact positif mesurable sur notre bien-être mental. Un récent sondage mené à l'échelle mondiale, commandé par Mars et Calm, a révélé qu'un pourcentage important (83 %) des propriétaires d'animaux de compagnie affirment que leur animal a amélioré leur bien-être mental, et 73 % disent que leur animal les encourage à arrêter de trop réfléchir ou de s'inquiéter.1

Shailene Woodley confie : « Mes chats de refuge ont transformé ma vie. Ils m'apportent la paix lorsque je me sens dépassée par mon horaire de tournage chargé et, chaque jour, ils me rappellent de respirer, de ralentir et de vivre le moment présent. J'aimerais que plus de gens se rendent compte que l'adoption n'est pas seulement un geste de compassion envers un animal; il s'agit aussi d'une façon de prendre soin de soi-même. L'adoption de Bear et Pharrah auprès d'un refuge a changé ma vie autant que la leur. »

Il a été constaté que le fait de passer du temps avec des animaux de compagnie augmente les niveaux d'oxytocine, de dopamine et de sérotonine, toutes trois connues comme étant les « hormones du bonheur », parce qu'elles produisent un sentiment de bien-être et de contentement.3 De plus, les bienfaits vont dans les deux sens, des études ayant montré que dans les trois mois suivant l'adoption, les chiens montrent des signes de confiance accrue et les chats, des signes de calme et d'attachement.4

« Notre compréhension élargie du lien entre l'humain et l'animal, et des effets de ce lien sur le bien-être mental, met en évidence la relation unique qui existe entre les personnes et leurs animaux de compagnie, commente la Dre Alea Harrison, D.M.V.; médecin chef, chez Banfield. Les premiers jours avec un nouvel animal de compagnie sont déterminants pour apprendre l'un de l'autre. Les liens forts se tissent lentement, avec de la patience, de la constance et de l'attention - et lorsqu'ils se resserrent, ils peuvent apporter joie, bonne compagnie et contentement. »

Durant la fin de semaine mondiale d'adoption, Mars appuiera les éventuels propriétaires d'animaux de compagnie grâce à des partenariats avec des refuges, contribuant à transformer deux vies en jumelant un plus grand nombre d'animaux de compagnie avec des personnes, dans plus de 20 pays, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, la République tchèque, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, l'Inde, le Japon, le Mexique, l'Espagne, la Suisse, les Philippines, la Pologne, la Roumanie, la Thaïlande et l'Ukraine.

Amelia Canto, présidente-directrice général au SPCA de Niagara, un des refuges faisant partie de la fin de semaine mondiale d'adoption au Canada déclare « Des millions d'animaux de compagnie attendent de trouver un foyer permanent. L'adoption est un moyen concret de faire une différence durable, et la semaine mondiale d'adoption Mars est le moment idéal pour visiter votre refuge local. Chaque adoption démontre que la compassion transforme des vies : elle offre aux animaux un foyer aimant tout en enrichissant le bien-être des personnes qui les accueillent. »

Mars fera la promotion de l'adoption par l'entremise d'une panoplie d'initiatives, y compris des contributions financières aux refuges, des événements locaux et l'engagement bénévole des associés. Cela comprend :

Au Canada, Mars couvrira un montant de 10 000 $ en frais d'adoption pour chats dans quatre refuges partenaires du 3 au 5 octobre. De plus, la fondation PEDIGREE couvrira un montant additionnel de 10 000 $ en frais d'adoption pour chiens.

Durant le mois d'octobre, Mars et Calm appuieront également les propriétaires d'animaux de compagnie dans leur cheminement d'adoption, alors qu'ils s'installent dans leur nouvelle vie de parents, leur offrant un abonnement gratuit de 3 mois à Calm.

Dans le cadre de la campagne, Shailene a enregistré une histoire pour l'heure du coucher inspirée par sa propre expérience d'accueil d'animaux de compagnie dans sa vie, et d'autres histoires formidables de compagnons à quatre pattes ayant changé la vie de ceux qui les entourent. Celle-ci est offerte exclusivement sur Calm. L'histoire Finding Four-Legged Friends (Trouver des amis à quatre pattes) représente une partie de la première collection de contenu inspiré par les animaux de compagnie sur Calm, créée en collaboration avec Mars, et elle comprend du contenu accessible sans frais (y compris des méditations, des exercices de respiration, des paysages sonores, et plus encore), pour aider les propriétaires d'animaux de compagnie à trouver calme et repos.

Pour de plus amples renseignements, visitez kinship.com/petsandwellbeing et suivez @marsglobal.

1. La recherche a été menée par YouGov Plc pour le compte de Mars. La taille totale de l'échantillon était de 31 299 adultes répartis dans 20 marchés (Royaume-Uni : 2 507, Brésil : 2 502; Canada : 1 347; Allemagne : 1 584; Indonésie : 2 510; Inde : 1 001; Mexique : 1 567; Malaisie : 1 036; Pologne : 1 349; États-Unis : 3 748; Chine : 1 054; Belgique : 1 084; Australie : 1 525; Nouvelle-Zélande : 1 066; Espagne : 1 322; Pays-Bas : 1 074; France : 1 526; Danemark : 1 093; Suède : 1 070; Italie : 1 334). Le travail sur le terrain a été réalisé entre le 19 février et le 31 mars 2025. Le sondage a été effectué en ligne. Les chiffres ont été pondérés au niveau de chaque pays pour être représentatifs de tous les propriétaires de chiens et de chats (âgés de 18 ans et plus) dans les marchés respectifs. 2. Mars State of Pet Homelessness Report 2024 3 Waltham Petcare Science Institute, 2022: "Four Ways Pets Help Mental Health, According to Science" 4 PLOS ONE Study, 2023: "Longitudinal Tracking of Shelter Dogs"

À propos de Mars, Incorporated :

Mars, Incorporated est animée par la conviction que le monde que nous voulons pour demain commence par la façon dont nous faisons des affaires aujourd'hui. En tant qu'entreprise familiale de plus de 55 milliards de dollars, notre portefeuille diversifié et en expansion de produits de soins pour animaux et de services vétérinaires de premier plan soutient les animaux de compagnie partout dans le monde, et nos produits alimentaires et de confiserie de qualité ravissent des millions de personnes chaque jour. Nous produisons certaines des marques les plus appréciées au monde, notamment ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M'S®, SNICKERS® et BEN'S ORIGINAL™. Nos réseaux internationaux d'hôpitaux pour animaux de compagnie, comprenant BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ et ANICURA™, couvrent les soins vétérinaires préventifs, généraux, spécialisés et d'urgence, et notre entreprise mondiale de diagnostics vétérinaires ANTECH® offre des capacités révolutionnaires en matière de diagnostics pour animaux de compagnie. Les cinq principes de Mars -- Qualité, Responsabilité, Réciprocité, Efficacité et Liberté -- inspirent nos 150 000 Associés à agir chaque jour pour aider à créer un monde meilleur pour les personnes, les animaux de compagnie et la planète.

Pour plus d'informations sur Mars, rendez-vous sur www.mars.com, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube.

Pour plus d'infomrations sur le programme PAWS, visitez https://www.mars-petsandwellbeing.com/.

À propos de Calm

Calm est une entreprise de premier plan dans le domaine de la santé mentale grand public, dont la mission est d'accompagner chacun à chaque étape de son parcours de santé mentale. Reconnue pour son application phare--classée numéro 1 dans sa catégorie avec plus de 180 millions de téléchargements et disponible en sept langues dans environ 190 pays--Calm aide les gens à mieux dormir, à réduire leur stress et à vivre en pleine conscience grâce à du contenu et des outils développés par des experts et des célébrités. S'appuyant sur ces fondations, Calm a créé un portefeuille plus large comprenant Calm Sleep et des solutions fondées sur des données probantes comme Calm Health, qui est offerte par l'intermédiaire d'employeurs, de régimes et de fournisseurs de soins de santé, et conçue pour élargir l'accès au soutien en santé mentale et au sommeil, stimuler l'engagement envers les avantages sociaux et favoriser des résultats positifs en matière de santé. Aujourd'hui, Calm soutient plus de 3 500 organisations et rejoint plus de 26 millions de personnes assurées grâce à Calm Health. Calm a été reconnu comme l'une des entreprises les plus influentes du classement TIME100 et comme l'une des marques qui comptent selon Fast Company. Pour en savoir plus, visitez calm.com.

