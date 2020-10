MONTRÉAL, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait aujourd'hui son assemblée annuelle des membres en format virtuel. Le conseil d'administration a élu Shahir Guindi, coprésident national du cabinet Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. et membre du conseil des associés du cabinet, à la présidence du conseil d'administration de la Chambre pour un second mandat.

« C'est avec un grand sens des responsabilités ainsi que beaucoup de fierté que j'accepte de renouveler mon mandat à la tête du conseil de la Chambre pour la prochaine année. La situation que nous vivons en ce moment est inédite, particulièrement pour le milieu des affaires montréalais, qui est plongé au cœur de la pire crise économique depuis des décennies et d'une réflexion sur l'importante relance qui doit suivre. Au cours de la prochaine année, je continuerai à mettre toutes mes capacités en œuvre pour répondre aux besoins, aux attentes et aux préoccupations des entreprises de la métropole », a déclaré Shahir Guindi, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les derniers mois ont été particulièrement difficiles pour l'ensemble des Montréalais et du milieu des affaires. Je tiens à féliciter toute l'équipe de la Chambre, qui a travaillé d'arrache-pied pour donner une voix au milieu des affaires en cette période de crise et qui a fait preuve d'innovation et d'agilité pour offrir rapidement à ses membres le soutien et les services dont ils avaient grand besoin », a ajouté M.Guindi.

Fort de plus de 25 années d'expérience dans le domaine des fusions-acquisitions, de l'investissement privé et du financement d'entreprises, M. Shahir Guindi est un avocat renommé parmi les plus reconnus dans son champ de pratique. Son expérience s'étend aux transactions transfrontalières et internationales, aux stratégies de croissance et au financement privé et public. Dans le cadre de sa pratique en investissement privé et en capital de risque, il a conseillé des fonds sur leur constitution et sur leurs placements. Il représente par ailleurs des sociétés de technologie et de biotechnologie parmi les plus performantes au pays.

M. Guindi siège également aux conseils d'administration de la Banque de développement du Canada et de GFL Environmental inc. et il est membre du conseil de plusieurs autres sociétés. En 2017, il a été récipiendaire de la distinction « Avocat émérite », attribuée par le Barreau du Québec.

À titre de président du conseil durant l'année 2020-2021, M. Guindi jouera un rôle stratégique auprès de la haute direction de la Chambre et assurera une présence assidue aux activités. Tout au long de cette période, il siégera également au comité exécutif de l'organisation.

Les personnes suivantes composent le conseil d'administration pour l'année 2020-2021 :

Président du conseil d'administration

Monsieur Shahir Guindi*

Coprésident national

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Vice-président

Monsieur Richard Speer*

Président

Attraction

Trésorier

Pierre Laporte, FCPA, FCA*

Président, Deloitte Québec

Vice-président, Deloitte Canada

Président et chef de la direction et secrétaire du conseil

Michel Leblanc*

Président et chef de la direction

Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Isabelle Bettez

Entrepreneure techno

Administratrice et coach

Cofondatrice, 8D Technologies inc.

Déborah Cherenfant

Présidente

Jeune Chambre de commerce de Montréal

Directrice régionale, Femmes entrepreneures, région du Québec

Banque TD

Benoit Dubé

Vice-président exécutif, Affaires juridiques et économiques, secrétaire de l'entreprise

CGI

Éric Filion

Président

Hydro-Québec Distribution et Services partagés

Magda Fusaro

Rectrice

Université du Québec à Montréal

Claude Gagnon*

Président

BMO Groupe Financier, Québec

Martin Gagnon

Coprésident et cochef de la direction

Financière Banque Nationale

Premier vice-président à la direction, Gestion de patrimoine

Membre du Bureau de la présidence

Banque Nationale

Sarra Ghribi

Fondatrice et présidente

Loue1robe Loue1tux

Cherif Habib

Cofondateur et chef de la direction

Dialogue Technologies

Vickie Joseph*

Cofondatrice, Groupe 3737 et Femmepreneur

Cofondatrice et présidente, V Kosmetik

Vincent Kou

Vice-président, Développement corporatif et croissance

Groupe Brivia

Alain Lavoie

Président

Irosoft

Domenica Maciocia*

Première vice-présidente, expérience client, Bell marchés affaires

Bell Canada

Élise Proulx*

Vice-présidente exécutive, Affaires publiques, communications et cheffe de cabinet

Ivanhoé Cambridge

Paul Raymond

Président et chef de la direction

Alithya

John Stokes

Cofondateur et associé

Real Ventures

Macky Tall

Chef des Actifs réels et des Placements privés

CDPQ

Président et chef de la direction

CDPQ Infra

Jonathan Tétrault

Associé directeur

Sagard Holdings

Anik Trudel

Chef de la direction

Lavery Avocats

* Membre du comité exécutif

Vous trouverez les notes biographiques et les photos des membres du conseil d'administration sur le site Web de la Chambre.

Les membres du conseil d'administration de la Chambre utilisent les services de DiliTrust pour le partage de documents confidentiels dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

