Shahir Guindi nommé président du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

MONTRÉAL, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait hier son assemblée annuelle des membres devant près de 200 membres, Grands Partenaires et invités. Le comité des nominations a désigné Shahir Guindi, coprésident national du cabinet Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. et membre du conseil des associés du cabinet, à la présidence du conseil d'administration de la Chambre pour l'exercice 2019-2020. M. Guindi succède ainsi à Mélanie Dunn, présidente et chef de la direction de Cossette et présidente du Conseil de Vision7 au Québec. « Je suis honoré de diriger le conseil d'administration de la Chambre, une organisation qui veille à créer un environnement d'affaires propice à la croissance en intervenant sur des enjeux déterminants pour la prospérité de notre métropole. Étant membre du comité exécutif depuis 2018, j'ai eu le privilège de participer activement aux discussions et aux décisions du conseil d'administration. Mes remerciements vont au comité des nominations pour la confiance qu'il me témoigne en m'accordant ce mandat », a déclaré Shahir Guindi, nouveau président du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Shahir Guindi, coprésident national du cabinet Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., nommé président du conseil d’administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (Groupe CNW/Chambre de commerce du Montréal métropolitain)

Fort de plus de 25 années d'expérience, M. Shahir Guindi est un avocat renommé en fusions-acquisitions, en investissement privé et en financement d'entreprises sur le marché canadien. Dans le cadre de sa pratique en investissement privé et en capital de risque, il a conseillé des fonds sur leur constitution et sur leurs placements et aliénations de portefeuilles nationaux et transfrontaliers. Il représente des sociétés de technologie et de biotechnologie parmi les plus performantes au pays. M. Guindi est l'un des avocats les plus reconnus dans son champ de pratique.

M. Guindi siège également aux conseils d'administration de la Banque de développement du Canada et de GFL Environmental inc. et il est membre du conseil de plusieurs autres sociétés. En 2017, il a été récipiendaire de la distinction « Avocat émérite », attribuée par le Barreau du Québec.

À titre de président du conseil durant l'année 2019-2020, puis comme président sortant du conseil l'année suivante, M. Guindi jouera un rôle stratégique auprès de la haute direction de la Chambre et assurera une présence assidue aux activités. Tout au long de cette période, il siégera également au comité exécutif de l'organisation.

La Chambre est fière d'annoncer que son conseil d'administration 2019-2020 est paritaire, avec 14 femmes sur 24 membres. Les personnes suivantes composent le conseil d'administration pour l'année 2019-2020 :

Président du conseil d'administration

Monsieur Shahir Guindi*

Coprésident national

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Vice-président

Monsieur Richard Speer*

Président

Attraction

Trésorier

Pierre Laporte, FCPA, FCA*

Président, Deloitte Québec

Vice-président, Deloitte Canada

Présidente sortante du conseil

Mélanie Dunn*

Présidente et chef de la direction

Cossette

Présidente du Conseil

Vision7 au Québec

Président et chef de la direction et secrétaire du conseil

Michel Leblanc*

Président et chef de la direction

Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Madame Isabelle Bettez

Cofondatrice, 8D Technologies inc.

Ambassadrice, technopolys

Madame Geneviève Biron

Présidente et chef de la direction

Biron Groupe Santé

Madame Ann Bouthillier

Administratrice de sociétés

Monsieur Benoit Dubé

Vice-président exécutif, Affaires juridiques et économiques, secrétaire de l'entreprise

CGI

Madame Magda Fusaro

Rectrice

Université du Québec à Montréal

Monsieur Claude Gagnon*

Président, Opérations

BMO Groupe financier, Québec

Monsieur Martin Gagnon

Coprésident et cochef de la direction

Financière Banque Nationale

Premier vice-président à la direction, Gestion de patrimoine

Membre du Bureau de la présidence

Banque Nationale

Monsieur Cherif Habib

Cofondateur et chef de la direction

Dialogue Technologies

Madame Vickie Joseph*

Cofondatrice, Groupe 3737 et Femmepreneur

Cofondatrice et présidente, V Kosmetik

Monsieur Vincent Kou

Vice-président, Développement corporatif et croissance

Groupe Brivia

Monsieur Alain Lavoie

Président

Irosoft

Madame Selena Lu

Présidente

Jeune Chambre de commerce de Montréal

Associée

Lavery Avocats

Madame Domenica Maciocia*

Première vice-présidente, services clients et services opérationnels de vente, Bell marchés affaires

Bell Canada

Madame Élise Proulx*

Vice-présidente - Communications, affaires gouvernementales et relations avec les autochtones

Hydro-Québec

Monsieur Paul Raymond

Président et chef de la direction

Alithya

Monsieur John Stokes

Coassocié directeur

Real Ventures

Monsieur Macky Tall

Chef des marchés liquides

CDPQ

Président et chef de la direction

CDPQ Infra

Monsieur Jonathan Tétrault

Président et chef de la direction des affaires

Cirque du Soleil

Madame Anik Trudel

Chef de la direction

Lavery Avocats

* Membre du comité exécutif

Vous trouverez les notes biographiques et les photos des membres du conseil d'administration sur le site Web de la Chambre.

Les membres du conseil d'administration de la Chambre utilisent les services de DiliTrust pour le partage de documents confidentiels dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Suivez la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Julie Serero, Conseillère, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4042, jserero@ccmm.ca

Related Links

https://www.ccmm.ca/