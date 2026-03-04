Promouvoir l'innovation et le développement durable dans le traitement des minéraux critiques en Amérique du Nord

TORONTO, le 4 mars 2026 /CNW/ - SGS, leader mondial des services d'essais, d'inspection et de certification, a annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique à long terme avec Exterra Technologies (Exterra), une entreprise québécoise spécialisée dans les technologies minières. Cette collaboration renforcera la capacité nationale du Canada en matière de traitement des minéraux critiques tout en répondant à l'enjeu urgent de la réduction de l'empreinte environnementale de la production minière. L'annonce a été faite lors du congrès PDAC 2026 à Toronto.

En amont de l'annonce SGS-Exterra, l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, a annoncé un financement de 5 millions de dollars (CAD) de Ressources naturelles Canada à Exterra Technologies dans le cadre du Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques (PRDDMC). Ce montant servira à faire progresser le projet phare précommercial, Hub I, au Québec. Le PRDDMC est la pierre angulaire de la stratégie canadienne sur les minéraux en matière critiques, conçue pour faire progresser les projets prioritaires de minéraux critiques et positionner le Canada comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux de minéraux critiques issus de sources durables.

Dans le cadre de cette collaboration stratégique, le travail d'Exterra consistera à démontrer que la régénération sur sites des principaux intrants chimiques peut réduire les coûts des réactifs et les impacts environnementaux par rapport aux acides et bases à usage unique livrés sur les sites miniers - une proposition que SGS testera et validera de manière indépendante dans le cadre d'un projet pilote. « Grâce aux services de validation fournis par SGS, nous développerons une plateforme qui réduit les coûts d'exploitation et l'empreinte carbone », a déclaré Olivier Dufresne, PDG et cofondateur d'Exterra Technologies. « ensemble, nous construisons une chaîne d'approvisionnement plus propre, plus compétitive et plus sûre, ancrée au Québec et évolutive à l'échelle mondiale. Cette relation marque une avancée majeure tant pour Exterra que pour les ambitions du Canada en matière de minéraux critiques. »

SGS intégrera l'usine pilote modulaire et les systèmes d'Exterra dans ses laboratoires métallurgiques de pointe situés à Québec (Québec), Lakefield (Ontario) et Burnaby (Colombie-Britannique), créant ainsi une plateforme indépendante pour la validation, l'optimisation et le déploiement accéléré. En hébergeant les opérations pilotes et en appliquant la rigueur technique et la réduction des risques nécessaires pour faire progresser les nouvelles solutions de traitement des minéraux, SGS fournira une validation indépendante par un tiers de la plateforme technologique d'Exterra, offrant ainsi à l'entreprise une voie disciplinée vers la maturité commerciale. Exterra investira plus de 10 millions de dollars canadiens dans des essais, la recherche et le développement, ainsi que dans des opérations pilotes, basée dans les installations de SGS, dans le but ultime de démontrer l'évolutivité de la plateforme pour de futures applications.

« L'avenir de l'exploitation minière doit répondre aux défis les plus urgents de l'industrie en matière de coûts, de récupération et d'ESG », a déclaré Stephen Mackie, directeur principal de la métallurgie et du conseil chez SGS ressources naturelles (Amérique du Nord). « Nous sommes ravis d'intégrer les opérations pilotes d'Exterra au sein des installations de SGS afin de renforcer la validation indépendante et d'accélérer le déploiement de solutions de traitement des minéraux de nouvelle génération. Il est important de noter que cette collaboration soutient le leadership continu du Canada dans le domaine du traitement avancé des minéraux afin de renforcer des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques plus résilientes et durables. »

« Le Canada est prêt à mettre au point la prochaine génération de technologies de traitement des minéraux qui garantiront de bons emplois, renforceront nos chaînes d'approvisionnement et maintiendront le Canada à l'avant-garde du leadership mondial en matière de technologie propre », a déclaré l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. « Cette collaboration entre Exterra et SGS démontre comment notre gouvernement débloque des solutions canadiennes qui vise à réduire les coûts et les impacts environnementaux, tout en bâtissant une économie plus compétitive et résiliente pour les Canadiens. »

La Stratégie 27 de SGS est une stratégie descendante d'entreprise qui répond aux grandes tendances du secteur des TIC. Pour les industries minières et énergétiques, cette collaboration stratégique s'inscrit dans la transition nécessaire vers l'électrification, la fabrication propre, la mobilité propre, la fabrication avancée et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Elle s'inscrit également dans le cadre d'IMPACT NOW pour le développement durable de SGS, qui vise à atténuer les impacts environnementaux et sociaux, en l'occurrence grâce à une exploitation responsable des ressources naturelles au profit des populations et de la planète. En 2026, le maintien du permis social d'exploitation (SLO) restera une priorité absolue pour les entreprises minières du monde entier.

À propos de SGS

SGS est le leader mondial des services d'essais, d'inspection et de certification. Nous exploitons un réseau de plus de 2500 laboratoires et installations commerciales dans 115 pays, soutenu par une équipe de plus de 100 000 professionnels dévoués. Forts de plus de 145 ans d'excellence au service de nos clients, nous allions la précision et l'exactitude qui caractérisent les entreprises suisses pour aider les organisations à atteindre les plus hauts standards en termes de qualité, de conformité et de durabilité.

Notre promesse de marque, when you need to be sure, reflète notre engagement envers la fiabilité et l'intégrité qui permet aux entreprises de se développer en toute confiance. Nous sommes fiers de fournir nos services d'experts sous le nom de SGS et de marques spécialisées de confiance, telles que Brightsight, Bluesign, Maine Pointe et Nutrasource.

SGS est cotée à la bourse suisse SIX sous le symbole SGSN (ISIN CH1256740924, Reuters SGSN.S, Bloomberg SGSN:SW).

À propos d'Exterra Technologies

Exterra Technologies est une entreprise québécoise spécialisée dans les technologies minières qui développe des solutions de traitements des minéraux de nouvelle génération permettant aux producteurs de commercialiser plus rapidement des minéraux critiques, à moindres coûts et avec une empreinte environnementale réduite. Exterra crée également de la valeur en intégrant la minéralisation du carbone grâce à la conversion du CO 2 en carbonates minéraux stables.

Sa plateforme technologique permet la régénération circulaire et la réutilisation des principaux intrants chimiques, réduisant ainsi les coûts et la volatilité des réactifs tout en diminuant les flux de déchets et les résidus par rapport aux procédés de traitement conventionnels. Conçue pour un déploiement mondial, la plateforme repose sur le développement de schémas de traitement reproductibles et un modèle d'accréditation technologique modulable.

Soutenue par une équipe cumulant plus de 150 ans d'expérience dans le développement de mine et de procédés, dont 14 mines construites et exploitées, Exterra contribue à moderniser le traitement des minéraux afin de renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques. Pour plus d'information : https://exterratechnologies.com/fr

SOURCE SGS

Demandes des médias : SGS, Fulvio Martinez, [email protected], +1 281-714-6765; Exterra Technologies, Eric Aach, [email protected], +1 514-569-3594; Martine Robert, [email protected], +1 514-212-7812