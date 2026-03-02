TORONTO, le 2 mars 2026 /CNW/ - SGS, le chef de file mondial des services d'essais, d'inspection et de certification, et Exterra Technologies, une entreprise québécoise spécialisée dans les technologies minières, invitent les représentants des médias à assister à l'annonce d'un partenariat stratégique au congrès annuel de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC) 2026, le plus grand événement mondial dédié à l'exploration et à l'exploitation minière.

L'annonce présentera les grandes lignes d'une collaboration axée sur la validation industrielle et le déploiement de solutions innovantes et durables pour le traitement des minéraux, dans le but de renforcer les capacités nationales du Canada en matière de traitement des minéraux critiques.

Alors que la demande mondiale en minéraux critiques et stratégiques s'accélère - stimulée par l'électrification, la mobilité propre, la fabrication de pointe et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement - le Canada est soumis à une pression croissante pour moderniser ses capacités de traitement en aval. L'innovation dans le traitement des minéraux, la rentabilité et la performance environnementale sont devenues essentielles à la compétitivité et à la résilience du secteur.

L'annonce prochaine mettra en évidence le rôle crucial de la collaboration entre les développeurs de technologies et les partenaires de validation mondiaux dans l'accélération de la préparation industrielle et le soutien des ambitions canadiennes en matière de minéraux critiques.

QUAND : Mardi 3 mars 2026

QUOI : Accueil des médias 13:30 HE

Annonce et séance photo 14 h HE

Q&R avec les médias 14:30 - 15 h HE QUI : Stephen Mackie (directeur principal de la métallurgie et du conseil, ressources naturelles, SGS Amérique du Nord)



Caroline Olsen (directrice en recherche et développement, métallurgie et conseil, ressources naturelles, SGS Amérique du Nord)



Olivier Dufresne (président-directeur général et cofondateur, Exterra Technologies)

OÙ : Kiosque n° 102 - Congrès PDAC 2026



Palais de congrès du Toronto métropolitain



255 Front St. W.



Toronto, Ontario M5V 2W6



*Pour les médias non accrédités : procurez-vous une carte de presse au Centre des médias (Salle 601 MTCC S)



SOURCE SGS

Demande de renseignement des médias : PJ Kwong, [email protected], 416-898-3095