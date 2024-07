Comptant déjà 35 000 joueurs dans le monde, le jeu offre de nouvelles expériences de tir à la première personne grâce à son système de combat à trois distinctif

SÉOUL, Corée du Sud, 17 juillet 2024 /CNW/ - SG Entertec, une entreprise coréenne spécialisée dans le développement de jeux en RV, annonce officiellement le lancement de Bounty City, son jeu révolutionnaire de tireur à la première personne (FPS) alimenté par la RV. À la suite d'une version d'accès anticipé, cette version complète est maintenant disponible sur Steam, Meta et Sidequest, proposant son système de combat à trois sens distinctif en RV pour garder les amateurs de FPS sur le qui-vive.

Téléchargez Bounty City dès maintenant et obtenez un rabais de 30 % :

Steam : https://store.steampowered.com/app/2620340/Bounty_City_3Way_Battle/

Meta : https://www.meta.com/experiences/5969033179885505/

Sidequest : https://sidequestvr.com/app/21311/bounty-city-tactical-3-way-battle

M. Ko Dong Kyun, chef de la direction de SG Entertec, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de ce que notre premier jeu offre aux joueurs du monde entier. Après avoir surmonté des défis en cours de route, le système de combat à trois de Bounty City marque un virage par rapport au paradigme direct du joueur-ennemi, créant un tout nouveau défi pour le jeu de tir à la première personne. »

Il s'agit d'un jeu de tir à la première personne multijoueur alimenté par la RV dont le concpet de base est un système révolutionnaire de combat à trois. Pendant que les joueurs recherchent différentes récompenses dans divers environnements, le système leur permet d'alterner entre l'attaque et la défense, ce qui ajoute une nouvelle couche de stratégie et d'imprévisibilité.

Une version gratuite d'accès anticipé a été lancée en septembre 2023, et SG Entertec a publié plusieurs mises à jour du contenu du jeu depuis, y compris pour les fusils, les avant-postes, les cartes et plus encore, afin d'améliorer l'expérience globale du jeu (versions 0.0.5 à 0.1.5). Dans le cadre du lancement officiel, les joueurs pourront télécharger la version 1.0.0, qui présente une vaste gamme de nouvelles fonctions.

En date du 11 juillet, la version d'accès anticipé a permis d'atteindre un total d'environ 35 000 joueurs de Bounty City de plus de 60 pays.

Le prix de base de la version officielle de Bounty City en vente lors du lancement est fixé à 10,99 $. Un rabais de 30 % est offert pour une durée limitée.

SG Entertec

En tant qu'entreprise de développement de jeux en réalité virtuelle dotée d'une culture d'entreprise créative et autonome, nous comptons dans nos rangs des planificateurs, des graphistes et des développeurs spécialisés en RV, ce qui nous permet d'offrir des jeux et des services de grande qualité. Misant sur une vaste expertise et une grande expérience dans le développement de jeux, nous possédons des compétences précieuses pour produire et distribuer du contenu et des services de qualité supérieure.

Personne-ressource

+82-70-4196-7279

[email protected]

