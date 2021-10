Sezzle franchit un jalon important en joignant 3 000 détaillants canadiens et plus de 10 000 détaillants transfrontaliers alors qu'elle célèbre son deuxième anniversaire d'exploitation active au Canada.

MINNEAPOLIS, 6 octobre 2021 /CNW/ - Sezzle Inc. (ASX : SZL) (Sezzle ou la Société) // - Sezzle , un chef de file de l'industrie qui permet d'acheter maintenant et de payer plus tard, annonce aujourd'hui sa croissance rapide continue sur le marché canadien, alors qu'elle marque un jalon en joignant plus de 3 000 détaillants canadiens et plus de 10 000 détaillants transfrontaliers.

Bentley, Stokes, Hart, FortNine, Umbra, Fairweather, JD Sports, size? et EMERGE Commerce figurent parmi les nouveaux détaillants de Sezzle qui connaissent une croissance rapide. Aujourd'hui, plus de trois mille détaillants au Canada, répartis dans un large éventail de secteurs et de segments, offrent la solution de Sezzle, un paiement en 4 versements sans intérêt. Cette étape importante témoigne de l'adoption rapide de la solution de paiement de Sezzle, compte tenu de son entrée encore récente sur le marché canadien.

Le fournisseur d'appareils électroniques remis à neuf, Refurb.io, voit les caractères distinctifs qui rendent Sezzle si unique. « Les solutions permettant d'acheter maintenant et de payer plus tard ne sont pas toutes les mêmes, et c'était évident quand nous nous sommes associés à Sezzle. Leur agence de marketing interne offre une gamme de complète de services. Sezzle a attiré plus de nouveaux clients à Refurb.io en deux semaines que notre solution précédente en une année entière », a commenté Chithar Mani, spécialiste du marchandisage en commerce électronique.

FortNine, principal détaillant en ligne de motocyclettes, de motos tout-terrain, de VTT, de motoneiges et d'autres équipements de sport motorisé au Canada, a déjà constaté le rendement que lui procure Sezzle. « Nous apportons une grande valeur aux clients, car la fréquence des commandes a augmenté de 48 % et la valeur moyenne des commandes a augmenté de 29 % pour les clients qui utilisent Sezzle », a déclaré Shankar Sivanander, directeur du marketing chez FortNine.

Détenant la certification B-Corp, Sezzle renforce les initiatives qui soutiennent ses jeunes consommateurs socialement responsables - un engagement qui rallie les détaillants canadiens portés par une mission. Sezzle se différencie en permettant aux utilisateurs d'établir un budget responsable et d'augmenter leur pouvoir d'achat. Sezzle U est un moyen de fournir des ressources aux utilisateurs de Sezzle pour qu'ils en apprennent davantage sur la façon de gérer leur argent de façon proactive et responsable au moyen de blogues interactifs et de contenu multimédia.

« Nous adorons collaborer avec nos partenaires commerçants pour offrir une valeur ajoutée dans des secteurs critiques de leurs activités, comme l'acquisition de nouveaux clients, l'augmentation de la valeur moyenne des commandes, l'encouragement à la conversion et bien plus encore. Il s'agit de travailler avec nos détaillants partenaires pour les aider à atteindre leurs objectifs », a déclaré Patrick Chan, de Sezzle Canada GM.

À propos de Sezzle Inc.

finSezzle est une entreprise de technologie financière en plein essor dont la mission est de rendre autonome financièrement la prochaine génération. La plateforme de paiement de Sezzle augmente le pouvoir d'achat de millions de consommateurs actifs en offrant des plans de versements sans intérêt dans les commerces en ligne et en magasin.

Cette hausse du pouvoir d'achat des consommateurs se traduit par une augmentation des ventes et de la taille des paniers au profit des plus de 40 000 commerçants actifs qui offrent la solution de paiement de Sezzle.

