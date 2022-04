Sezzle Canada ajoute une liste impressionnante de détaillants à son service de paiement en quatre versements.

Les acheteurs qualifiés de Sezzle Canada peuvent maintenant acheter facilement des cartes-cadeaux Old Navy, Uber, Walmart, DoorDash, Indigo, DAVIDsTEA, WINNERS, GAP, Marshalls et pour plus de 30 autres marques.

L'expansion du programme d'affiliation de Sezzle Canada permet à des dizaines de milliers de consommateurs d'acheter des marchandises chez des détaillants réputés, en magasin et en ligne, même si ces magasins n'ont pas de relation avec Sezzle.

Le programme d'affiliation a permis de générer des millions de dollars en ventes chez les commerçants à la suite d'un lancement réussi.

TORONTO, le 7 avril 2022 /CNW/ - Sezzle Inc. (ASX : SZL ) (Sezzle ou l'Entreprise)// -- Sezzle , une importante solution permettant d'acheter maintenant et de payer plus tard, annonce l'expansion de son application mobile de premier plan, qui permet aux acheteurs qualifiés d'acheter de produits auprès d'une longue liste de détaillants populaires, même si ces magasins n'ont pas de relation avec l'Entreprise.

Grâce à ce programme, les consommateurs de Sezzle Canada, qui sont de plus en plus nombreux, peuvent faire des achats sans intérêt auprès de leurs marques préférées. Auparavant, les consommateurs utilisant la solution « acheter maintenant, payer plus tard » de Sezzle Canada ne pouvaient utiliser l'option de paiement de Sezzle que chez les détaillants partenaires de Sezzle.

Sezzle Canada a lancé avec succès son programme d'affiliation plus tôt l'an dernier et, depuis, a ajouté une impressionnante liste de marques de renom. Au cours de la première année de son lancement, le programme a obtenu de bons résultats grâce à son bassin d'utilisateurs en expansion.

« En seulement deux ans, Sezzle a ouvert la voie à une adoption majeure de l'approche "acheter maintenant, payer plus tard" sur le marché canadien », a déclaré Patrick Chan, directeur général de Sezzle Canada . « Compte tenu de la croissance de notre base d'utilisateurs, nous sommes ravis d'étendre le pouvoir d'achat des acheteurs à un éventail de détaillants bien connus avec lesquels l'entreprise n'a pas de partenariat direct. Pour ces détaillants, Sezzle apporte de nouveaux clients et des ventes supplémentaires, alors tout le monde y gagne. »

À propos de Sezzle Inc.

Sezzle est une entreprise de technologie financière dont la mission est de rendre autonome financièrement la prochaine génération. La plateforme de paiement de Sezzle augmente le pouvoir d'achat de millions de consommateurs en offrant des plans de versements sans intérêt dans les commerces en ligne et les magasins. Lorsque les consommateurs présentent une demande, l'approbation est instantanée et leur cote de crédit n'est pas touchée, à moins qu'ils choisissent d'opter pour la fonctionnalité d'établissement d'antécédents de crédit appelée « Sezzle Up ». Sezzle offre maintenant une gamme complète d'options de paiement, y compris le paiement en quatre versements et des options à long terme.

