TORONTO, 30 décembre 2021 /CNW/ -

Voici les principaux jalons atteints par les activités de Sezzle au Canada

Selon les données du mois de novembre, les ventes sous-jacentes aux commerçants (UMS) de Sezzle Canada ont dépassé les revenus annualisés de 255 millions de dollars canadiens (275 millions de dollars australiens 1 );

En novembre, Sezzle Canada a reçu plus de 100 000 commandes et réalisé des USM de 21,4 millions de dollars canadiens, soit une hausse de 127 % et de 122 % sur 12 mois, respectivement;

Au cours des neuf premiers mois de 2021, les ventes sous-jacentes aux commerçants au Canada ont augmenté de 329 % sur 12 mois;

Les premiers 10 % des acheteurs de Sezzle Canada font en moyenne 25 transactions par année.

Sezzle Inc. (ASX: SZL) (Sezzle ou la Société) // - Sezzle , un chef de file de l'industrie qui permet d'acheter maintenant et de payer plus tard axée sur la mission, a le plaisir d'annoncer avoir enregistré une croissance rapide continue sur le marché canadien, avec des statistiques impressionnantes sur la croissance parmi les principaux indicateurs.

Depuis son lancement au Canada en avril 2019, Sezzle a établi des partenariats avec plus de 3 000 commerçants canadiens, grâce à cela, plus de 100 000 commandes ont été passées au moyen de Sezzle en novembre seulement. Au début du magasinage des Fêtes, Sezzle Canada a vu d'importants indicateurs clés, y compris des revenus annualisés des ventes sous-jacentes aux commerçants (UMS) de plus de 255 millions de dollars canadiens (275 millions de dollars australiens) basé sur le rendement des USM en novembre et leur hausse de 329 % au cours des neuf premiers mois de 2021 par rapport à 2020.

Blume, KOTN, Hillberg & Berk et Edge Imaging font partie des nouveaux détaillants de Sezzle, dont la liste s'allonge rapidement. Plus de 3 000 détaillants au Canada, répartis dans un large éventail de secteurs et de segments, offrent la solution de Sezzle, un paiement en 4 versements sans intérêt. Cette étape importante témoigne de l'adoption rapide de la solution de paiement de Sezzle, compte tenu de son entrée encore récente sur le marché canadien. Les consommateurs sont de plus en plus fidèles à Sezzle Canada et à ses partenaires détaillants et les premiers 10 % des acheteurs canadiens qui utilisent Sezzle font en moyenne 25 transactions par année.

« Nous sommes tellement heureux d'avoir ajouté Sezzle juste avant les soldes du Vendredi fou. Dans les 4 à 5 jours qui ont suivi l'acceptation du partenariat, nos produits étaient proposés en ligne! L'installation a été très facile. Sezzle a inclus Healthy Planet dans son programme de marketing, et nous avons obtenu de très bons résultats. Merci Sezzle! », a commenté Saif Shahed, directeur du commerce électronique et des ventes omnicanales de Healthy Planet.

« Tout ce que nous faisons chez Sezzle implique la collaboration avec nos partenaires détaillants pour les aider à atteindre leurs objectifs. Nous adorons collaborer avec eux pour offrir une valeur ajoutée dans des secteurs critiques de leurs activités, comme l'acquisition de nouveaux clients, l'augmentation de la valeur moyenne des commandes et la stimulation des conversions », a déclaré Patrick Chan, directeur général de Sezzle Canada. « Tout au long de la période des Fêtes, la solution de paiement sans intérêt de Sezzle devient un outil de budgétisation intégré pour des millions d'acheteurs. »

Explorez la vaste sélection de détaillants canadiens de Sezzle ici.

Renseignements

Pour obtenir plus d'informations concernant ce communiqué :

Lee Brading, CFA

Relations avec les investisseurs

+61 391 112 670

[email protected] Justin Clyne

Secrétaire d'entreprise

+61 407 123 143

[email protected] Demandes de renseignements des médias

à l'extérieur de l'Australie :

Erin Foran

[email protected]

Australie :

Mel Hamilton - M&C Partners

+61 417 750 274

[email protected]

À propos de Sezzle Inc.

Sezzle est une entreprise de technologie financière en plein essor dont la mission est de rendre autonome financièrement la prochaine génération. La plateforme de paiement de Sezzle augmente le pouvoir d'achat de millions de consommateurs en offrant des plans de versements sans intérêt dans les commerces en ligne et les magasins sélectionnés. Le mode de paiement transparent, inclusif et fluide de Sezzle permet aux consommateurs de prendre le contrôle de leurs dépenses, d'être plus responsables et d'accéder à la liberté financière.

Pour en savoir plus, consultez le site sezzle.com.

1 Le calcul des revenus annualisés repose sur 12 fois le mois de novembre et un taux de change de dollars canadiens en dollars australiens à 1,079.

SOURCE Sezzle

