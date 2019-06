Sezzle annonce sa solution de paiement perturbatrice sur le marché canadien

L'innovateur en paiement, qui permet aux consommateurs de régler leurs achats en quatre versements sans intérêt, amorce son lancement au Canada par le truchement d'un partenariat avec Kappa Sportswear

TORONTO et MINNEAPOLIS, le 24 juin 2019 /CNW/ - Sezzle, Inc., la solution de paiement échelonné la mieux cotée par les consommateurs, a annoncé aujourd'hui que sa plateforme est accessible aux acheteurs canadiens auprès des milliers de cybercommerçants, y compris Kappa, la marque italienne de vêtements de sports. Déjà, aux États-Unis, plus de 3 300 détaillants l'ont choisie, c'est-à-dire Sezzle, comme solution privilégiée de paiement par versements.

En effet, offrant aux acheteurs la possibilité de régler leurs achats par versements sans intérêt, lesquels peuvent être étalés sur six semaines, sans frais supplémentaires, Sezzle procure aux consommateurs -- en particulier au segment constitué par les millénaires et la génération Z qui n'ont pas d'antécédents en matière de crédit ou qui préfèrent ne pas s'endetter par carte de crédit à intérêt élevé -- un moyen plus intelligent et plus responsable financièrement parlant de payer leurs achats. Concrètement, la solution Sezzle, « achetez maintenant, payez plus tard », permet aux consommateurs de répondre à leurs besoins d'achat immédiats sans faire dérailler leur budget mensuel ni subir des vérifications de solvabilité fastidieuses.

Charlie Youakim, chef de la direction et cofondateur de Sezzle, a commenté : « Notre solution marque, à notre avis, un grand tournant pour les consommateurs canadiens, parce qu'ils disposent maintenant d'un nouveau mode de paiement totalement transparent et parfaitement en cohérence avec leurs intérêts financiers. Alors que nous nous attachons à promouvoir la responsabilité financière chez le consommateur, nous sommes ravis de nous lancer au Canada avec un partenaire détaillant bien implanté comme Kappa, vu ses antécédents et la notoriété de sa marque dans la région. »

L'expérience caisse de sortie de Sezzle est hautement optimisée, c'est-à-dire que les acheteurs bénéficient d'une expérience agréable et sécurisée, ce qui fait de Seezle la solution « achetez maintenant, payez plus tard » la mieux cotée sur le marché.

« Nous avons voulu rendre le magasinage, c'est-à-dire l'expérience, aussi simple et aussi pratique que possible pour nos clients. Sezzle intègre cette souplesse au processus d'achat, ce qui n'est pas négligeable. Notre objectif a toujours été d'offrir à nos clients un produit et une expérience d'innovateurs et de qualité, et ce partenariat nous aidera certainement à garder le cap sur notre bonne exécution », a expliqué Puneet Girdhar, chef de la direction de Kappa Canada.

Solution de paiement émergente en plein essor aux États-Unis, Sezzle représente plus de 10 % des ventes chez la plupart de ses partenaires détaillants et fait accroître la taille des paniers de l'ordre de 50 %. Les commandes ne comportent aucun risque pour le détaillant et les montants dus sont immédiatement versés et garantis.

Sezzle autonomise les consommateurs, financièrement, en leur offrant un moyen plus intelligent de régler leurs achats au détail. Ce moyen, une plateforme de paiement intégrant un modèle de risque avancé et des plans de paiement par versements sans intérêt, simplifie la vie aux consommateurs qui peuvent alors faire des achats dans leurs magasins préférés, une facilité qui accroît aussi les ventes chez plus de 3 300 cybercommerçants utilisant la technologie de paiement de Sezzle. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur sezzle.com.

