Une nouvelle recherche menée par Catalyst a identifié trois normes qui caractérisent les équipes les plus inclusives et qui soulignent l'innovation.

NEW YORK, 1er février 2022 /CNW/ - Les données de la nouvelle étude mondiale de Catalyst montrent que dans le cadre de l'évolution continue des milieux de travail pendant la pandémie, il est crucial que les chefs et les membres d'équipe agissent de manière inclusive pour faire progresser l'équité entre les sexes, accroître l'engagement des employés et encourager leurs initiatives novatrices.

L'étude, intitulée Three Inclusive Team Norms That Drive Success , a été menée auprès de 4 300 employés de différents pays et présente des données ventilées selon le genre (et selon la race ou l'origine ethnique lorsque les données sont disponibles) pour 14 des principaux pays. L'étude a révélé trois normes d'équipe inclusives spécifiques qui stimulent les indicateurs clés de la réussite de l'équipe dans un ensemble diversifié de populations et d'industries : promouvoir l'expression de la différence, favoriser un climat d'encadrement des équipes et codifier des pratiques équitables de prise de décision en équipe.

Les chercheuses de Catalyst Sheila Brassel, PhD, Tara Van Bommel, PhD , et Kathrina Robotham, PhD, , ont constaté que ces normes - définies comme des attentes informelles qui dictent comment nous devrions et ne devrions pas nous comporter au travail - favorisent la résolution de problèmes en équipe, l'innovation et la conscience sociale, ainsi que l'engagement individuel au travail et les expériences générales d'inclusion au travail.

Mme Brassel déclare : « À l'heure actuelle, nous avons une occasion sans précédent de réinventer les milieux de travail pour les rendre plus inclusifs pour les personnes de tous les genres et de toutes les origines raciales, ethniques et culturelles. Un élément essentiel de ces milieux de travail de demain réside dans la façon de fonctionner des équipes, pas seulement dans la manière dont les dirigeants et les gestionnaires travaillent, mais aussi dans la façon dont tous les membres de l'équipe travaillent ensemble en adoptant les trois normes d'équipe inclusives mises en évidence par notre étude. »

L'étude encourage les équipes inclusives à cultiver leurs différences tout en travaillant ensemble, en veillant à :

Promouvoir l'expression de la différence en encourageant les points de vue qui peuvent aller à l'encontre du statu quo ou du chef d'équipe, en remettant en question le raisonnement du type « soit ceci/soit cela » et en sollicitant les points de vue de chacun lors de la résolution de problèmes. Favoriser un climat d'encadrement d'équipe qui fait de l'encadrement des équipes un objectif lié aux évaluations de rendement; reconnaître que les erreurs sont inévitables et qu'elles sont des éléments essentiels de la croissance et de l'apprentissage, et encourager et respecter les qualités qui rendent chaque membre de l'équipe unique. Codifier des pratiques équitables de prise de décision en équipe en élaborant un ensemble de directives claires et écrites pour la prise de décisions en équipe, en surveillant l'équité en accordant la priorité à l'équité et à la cohérence et en communiquant avec transparence.

Le rapport souligne également que les chefs et les membres d'équipe qui forment des équipes inclusives dans des milieux de travail hybrides devraient mettre en œuvre une approche « à distance avant tout » qui englobe des politiques et des pratiques qui visent à inclure leurs collègues qui travaillent à différents endroits ou dont les horaires sont différents. Cela permet à l'équipe d'établir des pratiques et des processus de communication, y compris d'avoir des dossiers écrits, afin d'encourager une meilleure collaboration.

« Les entreprises et les équipes qui valorisent des normes d'équipe inclusives sont les mieux préparées à lutter contre les inégalités professionnelles dans l'avenir du travail, déclare Lorraine Hariton, présidente et directrice générale de Catalyst . Ces données représentent une occasion pour les entreprises d'améliorer l'innovation, la productivité et l'engagement des employés. »

Pour en savoir plus et pour télécharger l'étude, cliquez ici .

À propos de Catalyst

Catalyst est une organisation mondiale à but non lucratif soutenue par plusieurs chefs de la direction parmi les plus reconnus au monde et par des entreprises de premier plan. Son objectif est de créer des milieux de travail où les femmes peuvent rayonner. Fondée en 1962, Catalyst suscite le changement au moyen d'un leadership éclairé de premier plan, de solutions concrètes et d'une communauté motivée de multinationales qui accélèrent l'avancement des femmes vers le leadership - parce que le progrès des femmes est un progrès pour toutes et tous.

