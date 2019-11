Servier Canada et Médicaments novateurs Canada annoncent une bourse d'études à l'École de l'intelligence artificielle en santé du CHUM

MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Servier Canada et Médicaments novateurs Canada (MNC) ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'une bourse d'études de 50 000 $ à l'École de l'intelligence artificielle en santé (ÉIAS) du Centre hospitalier de l'Université de Montréal via la Fondation du CHUM. MNC a financé la somme de 25 000 $ pour l'école en l'honneur du président sortant du Conseil d'administration et du chef de la direction de Servier Canada, Frédéric Fasano. Outre le financement de MNC, Servier Canada fera une contribution équivalente de 25 000 $.

« Cette bourse d'études, offerte en reconnaissance des services rendus par M. Fasano à notre industrie, permettra à l'ÉIAS d'étendre sa portée et de sensibiliser davantage les professionnels de la santé et leurs intervenants aux possibilités d'utiliser les technologies de l'IA pour le plus grand bénéfice des patients », a déclaré Pamela Fralick, présidente de Médicaments novateurs Canada.

Lancée en novembre 2018, l'ÉIAS compte plus de 1 500 étudiants et près de 20 000 personnes ont participé à ses activités. Créée en cocréation avec plus de 150 intervenants, l'ÉIAS forme des intervenants œuvrant dans ou pour le secteur de la santé, y compris des partenaires ou des entreprises travaillant directement ou indirectement au bien-être des patients. L'école permet à sa communauté de développer et d'appliquer l'IA à la santé; de mesurer ses impacts sur les patients, les équipes de soins et le système de santé; et d'élargir les connaissances et les compétences à l'échelle internationale.

« L'ÉIAS est une première au monde. Combinant à la fois l'innovation, la recherche et l'enseignement, ses programmes de formation sont développés pour accélérer l'intégration de l'IA en santé pour le plus grand bénéfice des patients et de la population. Nous croyons en la valeur de l'intelligence collective et au pouvoir de l'innovation. Cette bourse de MNC et Servier Canada permettra à l'ÉIAS de conjuguer les forces du système de la santé à celles des experts en intelligence artificielle à travers l'éducation et des projets mobilisateurs. En générant et en partageant les connaissances, nous pourrons mieux soutenir notre communauté », a ajouté Nathalie Beaulieu, directrice de l'ÉIAS.

« Je suis extrêmement fier de soutenir le travail de pionnier de l'EIAS, qui accélère la transformation des soins de santé grâce à l'application des technologies de l'IA », a déclaré M. Fasano. « L'intelligence artificielle a le potentiel de changer le paradigme en termes de détection précoce des maladies, de diagnostic plus rapide, d'identification plus rapide de médicament candidat et du développement de médicaments personnalisés. »

Après avoir complété un mandat de deux ans, en gage de remerciement au président sortant, Médicaments novateurs Canada a pour tradition de remettre une bourse en son nom à l'institution de son choix. M. Fasano a été président de MNC de 2017 à 2019.

À PROPOS DE SERVIER CANADA

Servier Canada est une société affiliée de Servier, un groupe international dirigé par une fondation à but non lucratif. Chez Servier, nous nous engageons à réaliser des avancées thérapeutiques afin de répondre aux besoins des patients. Nous travaillons sans relâche afin de fournir aux médecins canadiens et à leurs patients des solutions thérapeutiques novatrices. Servier Canada travaille en partenariat avec différents intervenants du secteur des sciences de la santé, notamment des chercheurs, des cliniciens, des entrepreneurs et des innovateurs. En plus, le Centre international de recherche thérapeutique (C.I.R.T.) de Laval se consacre au développement préclinique et clinique. Pour de plus amples renseignements: www.servier.ca

À PROPOS DE MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA

Médicaments novateurs Canada est la voix nationale de l'industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. Nous plaidons en faveur de politiques qui permettent la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments et vaccins novateurs qui améliorent la vie de tous les Canadiens. Nous appuyons l'engagement de nos membres d'être un partenaire précieux du système de santé canadien.

À PROPOS DE LA FONDATION DU CHUM

La Fondation a pour mission d'assurer au CHUM une source de financement complémentaire. C'est grâce au soutien d'une fondation qu'un établissement de santé peut accélérer son développement technologique et rayonner au plan local, national et international. La Fondation du CHUM agit comme catalyseur et véritable force motrice dans la réalisation de la mission du CHUM grâce à une multitude d'initiatives, d'activités de collecte de fonds et à sa campagne majeure de financement. Pour en savoir plus, visitez fondationduchum.com.

