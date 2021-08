Services publics d'emploi en Outaouais - Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de 8,1 M$ pour soutenir l'intégration en emploi de près de 10 000 personnes éloignées du marché du travail en Outaouais

GATINEAU, QC, le 10 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accorde une somme de 8,1 millions de dollars pour soutenir le développement et l'intégration au marché du travail de la main-d'œuvre dans la région de l'Outaouais. Ce financement permettra d'assister des personnes qui, en raison de leur situation particulière, éprouvent des difficultés à trouver, intégrer et maintenir un emploi, comme par exemple les femmes monoparentales qui doivent occuper un emploi leur permettant de concilier les responsabilités familiales.

Au total, pour l'année 2021-2022, 37 ententes ont été conclues avec 16 organismes en employabilité de l'Outaouais grâce à ce financement. Les projets qui en découlent permettront à plus de 9 610 personnes éloignées du marché du travail d'intégrer un emploi de manière durable. Il pourra s'agir, entre autres, de soutenir des projets de préparation à l'emploi (PPE), des services d'aide à l'emploi (SAE) et le développement des compétences essentielles via des entreprises d'entraînement.

Citations :

« La signature de ces ententes est un pas important pour le marché du travail de la région de l'Outaouais. Alors que la rareté de la main-d'œuvre s'ajoute déjà au défi de la relance économique, ce geste témoigne de la volonté du gouvernement de miser sur l'ensemble de nos talents pour faire du Québec un endroit prospère et inclusif. C'est justement en confiant un financement à ces ressources locales qu'on s'assure que les solutions sont en parfaite adéquation avec les besoins exprimés sur le terrain. En favorisant l'intégration en emploi et le développement des compétences des personnes qui peuvent, pour toute sorte de raisons, éprouver des difficultés à intégrer le marché du travail et à s'y maintenir, on agit à la source pour des résultats concrets. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Quelle belle nouvelle pour l'Outaouais! Les ententes annoncées aujourd'hui permettront à 9 610 personnes de la région de trouver ou de maintenir leur emploi. Cette initiative arrive à point alors que le taux de chômage régional est le cinquième plus élevé au Québec. Je suis persuadé que les résidents de l'Outaouais trouveront les ressources nécessaires pour accompagner ces gens dans leur développement professionnel, ce qui contribuera grandement au développement de notre belle région. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

En Outaouais, le taux de chômage est actuellement de 5,6 % comparativement à 6,1 % pour l'ensemble du Québec.





Les 16 organismes en employabilité qui bénéficieront de cette aide financière sont :

l'Association des familles monoparentales et reconstituées de l'Outaouais;



le Carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais;



le Centre de placement spécialisé du Portage;



le Centre de services pour l'économie et l'emploi des Collines-de-l'Outaouais;



l'Envol SRT;



le Réseau Outaouais ISP;



L'organisme Option Femmes;



le Service intégration travail Outaouais;



le Cégep de l'Outaouais, O'Bois International;



la Relance Outaouais inc;



l'Action Emploi Papineau;



le Carrefour jeunesse-emploi Papineau;



l'Atelier de formation socioprofessionnelle de la Petite-Nation;



le Carrefour jeunesse emploi de la Vallée-de-la- Gatineau ;

;

le Centre Jean Bosco;



le Club de recherche d'emplois du Pontiac .

. Les PPE sont des projets plus structurants qui permettent l'intégration des travailleurs sous-représentés sur le marché du travail.





Les SAE aident les jeunes à préciser leur choix professionnel et à évaluer leurs besoins et les informent sur le marché du travail et le système scolaire dans une perspective d'intégration et de maintien en emploi.





Les entreprises d'entraînement pourront mettre en place des programmes de développement des compétences essentielles de la main-d'œuvre afin de favoriser le développement des compétences, le retour rapide en emploi et le maintien durable sur le marché du travail.





Le financement de ces ententes répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter l'intégration et le maintien en emploi.

