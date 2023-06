Services pour les jeunes de 12 à 25 ans - Le ministre Carmant annonce l'ouverture des locaux de l'Aire ouverte de Saint-Jérôme

SAINT-JÉRÔME, QC, le 5 juin 2023 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle de l'Aire ouverte de Saint-Jérôme.

Située au 420, place du marché, l'Aire ouverte de Saint-Jérôme est un lieu qui regroupe un réseau de services pour les jeunes de 12 à 25 ans. Elle a été élaborée en collaboration avec les jeunes de la communauté, les familles et les partenaires afin de répondre aux besoins de la clientèle et pour tenir compte de leur réalité et de leurs préoccupations.

Sur place, les jeunes peuvent obtenir des services en santé mentale, notamment, et être accompagnés pour recevoir du soutien sur un large éventail de préoccupations qui peuvent toucher l'ensemble des sphères de leur vie. Elles peuvent être d'ordre relationnel, personnel ou familial.

Le succès d'Aire ouverte repose sur la mobilisation de plusieurs partenaires, dont un grand nombre d'organismes qui ont manifesté leur intérêt à travailler ensemble afin de développer un réseau de services intégrés adapté aux jeunes des environs de Saint-Jérôme. Il s'agit, entre autres :

du Service de police de Saint-Jérôme;

de la Ville de Saint-Jérôme;

du SOS Café de rue;

du Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Nord;

du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord;

du Cégep de Saint-Jérôme;

de l'Université du Québec en Outaouais;

d'Intégration Travail Laurentides;

du Centre d'hébergement multiservice de Mirabel ;

; du Carrefour jeunesse-emploi Mirabel ;

; de la Ressourcerie Éclipse;

du Collectif 0-25 ans Rivière-du-Nord et nord de Mirabel ;

; de la Maison des jeunes Rivière-du-Nord.

Citations :

« Le programme Aire ouverte a fait ses preuves partout où il est déployé. Je suis heureux que nous inaugurions ce premier point de service dans les Laurentides, une région où la population de jeunes augmente rapidement. L'initiative permettra d'offrir aux jeunes des services qui leur sont particulièrement destinés, notamment en santé mentale, et ce, sans rendez-vous. Je suis très heureux de savoir que les jeunes de Saint-Jérôme et des alentours pourront désormais en bénéficier à leur tour. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Située au centre-ville, avec de nouveaux locaux accessibles et accueillants, l'Aire ouverte de Saint-Jérôme permet d'offrir à nos jeunes les services qui font une réelle différence dans leurs vies. Pour notre communauté, c'est non seulement un outil supplémentaire de services sociaux que nous nous donnons, mais c'est aussi le résultat d'une collaboration exemplaire centrée sur celles et ceux qui seront l'avenir de Saint-Jérôme. Je remercie toutes les personnes qui ont travaillé si fort autour de ce programme au cours des derniers mois afin de l'adapter aux jeunes d'ici. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire au ministre de la Santé

« C'est une excellente nouvelle que d'accueillir le programme Aire ouverte dans les Laurentides. Il s'agit d'une magnifique initiative qui témoigne de la sensibilité de notre gouvernement à l'égard de la réalité des jeunes de la région et de leur santé mentale. Je remercie l'ensemble des partenaires qui se sont mobilisés et qui joignent leurs efforts pour développer et offrir des services adaptés. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Rappelons qu'une Aire ouverte est une des mesures qui font partie intégrante du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (action 4.9).

Un budget de 40 millions $ est alloué pour le déploiement des Aires ouvertes dans chacune des 25 régions du Québec. Actuellement, 27 de ces régions offrent des services, dont 19 points de service sont officiellement ouverts au niveau provincial. À terme, tous les établissements (CISSS ou CIUSSS) auront au moins une Aire ouverte sur leur territoire.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur le programme Aire ouverte, visiter les pages Aire ouverte : services pour les jeunes de 12 à 25 ans | Gouvernement du Québec (quebec.ca) et Aire ouverte CISSS Laurentides.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Renseignements: Source : Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 264-4146