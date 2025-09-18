QUÉBEC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Services Maritimes Savard (SMS) est fier d'annoncer un nouveau partenariat avec le leader technologique norvégien Ferry Systems (anciennement Mobitech), qui permettra d'introduire au Canada des technologies de traversiers de pointe. Ferry Systems développe des solutions innovantes qui redéfinissent les standards en matière de transport maritime fluide, efficace et fiable. Cette collaboration marque une avancée importante dans l'intégration de leurs plateformes performantes et de leurs innovations opérationnelles sur le marché canadien.

En seulement deux ans, SMS s'est rapidement imposé comme un fournisseur de confiance en matière d'équipements et de services pour l'industrie maritime canadienne. Grâce à ce partenariat, SMS assurera la représentation de Ferry Systems à l'échelle nationale, facilitant ainsi l'accès à des solutions numériques déjà largement adoptées en Scandinavie. Ferry Systems s'est bâti une solide réputation grâce à ses plateformes Orca et Lighthouse, qui améliorent l'efficacité des opérations, la sécurité et la qualité du service grâce à des technologies comme la reconnaissance de plaques d'immatriculation et le comptage automatisé des passagers.

Offrir une technologie éprouvée avec Orca

Orca, la solution phare de Ferry Systems, est aujourd'hui utilisée sur la grande majorité des traversiers ro-ro en Norvège. Elle assure une gestion fluide de la billetterie, du traitement des véhicules et des passagers, ainsi que l'intégration aux systèmes de péage, grâce à une solution modulaire qui combine un logiciel intuitif à des composantes technologiques intégrées aux systèmes du navire. Orca fournit des données en temps réel, automatise plusieurs processus et permet un routage adaptatif, offrant ainsi un meilleur contrôle opérationnel tout en rehaussant l'expérience à bord pour les passagers et les équipages.

Pour Martial Savard, président de Services Maritimes Savard :

« Ce partenariat représente un jalon important pour notre entreprise. En introduisant Ferry Systems au Canada, nous rendons accessibles des solutions numériques de calibre mondial à nos exploitants maritimes. Le système Orca, en particulier, a le potentiel de transformer en profondeur le fonctionnement des services de traversiers au pays. Il les rendra plus efficaces, plus sécuritaires et nettement plus conviviaux, tant pour les équipages que pour les passagers. Nous sommes fiers de contribuer à cette transformation et de renforcer l'écosystème d'innovation maritime au Canada. »

Moderniser les systèmes de réservation grâce à Lighthouse

En plus d'Orca, SMS introduit également la plateforme de réservation Lighthouse de Ferry Systems. Cette solution infonuagique est conçue pour la gestion des réservations de traversiers ro-pax et de fret. Forte de décennies d'expérience dans l'exploitation de traversiers complexes, Ferry Systems et sa solution Lighthouse proposent une gestion flexible et conviviale des réservations. Elle assure une intégration sans faille entre technologie et exploitation, offrant aux exploitants un outil fluide et performant qui leur permet de se concentrer sur leur mission principale.

Soutenir les opérateurs par la technologie

Ce partenariat va bien au-delà d'un simple accord commercial. Il marque un tournant pour l'exploitation des traversiers au Québec et partout au Canada. En introduisant des technologies scandinaves éprouvées, SMS aide les opérateurs à accroître leur efficacité, à réduire leurs coûts et à moderniser leurs services pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires et aux attentes croissantes des passagers.

À propos de Services Maritimes Savard

Services Maritimes Savard est né d'une mission claire, celle d'offrir un soutien stratégique et fiable à l'industrie maritime, en aidant ses partenaires à optimiser leurs opérations et à atteindre leurs objectifs avec rigueur et excellence. S'appuyant sur plus de 30 ans d'expérience de son fondateur dans le domaine, l'entreprise propose des solutions pratiques et sur mesure, adaptées aux défis spécifiques de chaque client.

À propos de Ferry Systems

Fondée en 1988, Ferry Systems est une entreprise norvégienne pionnière de l'innovation numérique dans le secteur du transport maritime. Elle se spécialise dans les solutions numériques avancées destinées aux opérateurs de traversiers, bateaux express et systèmes d'autobus. Son produit vedette, le système Orca, révolutionne la billetterie et la gestion opérationnelle des traversiers grâce à une intégration fluide des processus de paiement, de traitement des passagers et des véhicules, et des systèmes de péage. Ferry Systems est une filiale de DSD, société d'investissement norvégienne qui cumule plus de 170 ans d'innovation maritime.

SOURCE Services Maritimes Savard

Source : Rouiller, Agence de communication; Renseignements : [email protected] | 418-906-2588