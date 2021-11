LONGUEUIL, QC, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Au regard des récentes révélations dans les médias visant son fournisseur et partenaire malaisien, Services de Santé Supermax Canada condamne sans équivoque les pratiques alléguées et réaffirme sa volonté d'assurer le respect des droits des travailleurs dans toute sa chaîne d'approvisionnement. Les allégations rapportées dans les médias sont inacceptables et, lorsque toute la lumière sera faite sur celles-ci, l'entreprise étudiera toutes les options à sa portée pour remédier à la situation, incluant de s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur, et ce, sans égard au fait que Supermax Corp. ait une participation financière dans la compagnie canadienne.

Services de Santé Supermax Canada est une entreprise basée au Québec et dont la gestion est assumée par l'actionnaire québécois. E n cohérence avec ses valeurs, l'entreprise a investi pendant la pandémie pour maximiser la production locale d'équipements de protection individuelle, tels que des masques chirurgicaux, ici, au Québec. Cependant, comme 65 % de la planète, elle s'approvisionne en gants jetables auprès de fournisseurs malaisiens.

Régulièrement, Services de Santé Supermax Canada demande des comptes à son fournisseur et partenaire en Malaisie, Supermax Corp., qui est entièrement responsable de la gestion des manufactures de gants jetables. Dans les dernières années, aucun des rapports d'audit partagé à l'entreprise canadienne n'a fait état d'un tel traitement envers les travailleurs. Le plus récent rapport date de décembre 2019 et avait été transmis, tout comme l'ensemble de la documentation demandée, au gouvernement du Canada à la suite d'allégations préoccupantes visant d'autres fabricants de gants en Malaisie. Ce dernier s'était montré satisfait des documents partagés.

En octobre dernier, une décision du U.S. Customs and Border Protection visant Supermax Corp. et certaines de ses filiales a mené Services de santé Supermax Canada à demander de nouvelles clarifications à son fournisseur et partenaire malaisien. Celui-ci a confirmé que deux audits des conditions de travail étaient actuellement menés par des firmes indépendantes et que deux autres auditeurs américains mèneront également des analyses et suivis jusqu'en avril 2022. De plus, Supermax Corp. a indiqué être en discussion avec diverses instances diplomatiques en Malaisie, dont les ambassades du Népal et du Bangladesh, afin d'aider les travailleurs immigrés à faire respecter leurs droits.

Si les récentes allégations rapportées s'avèrent fondées par les conclusions de ces audits, Services de Santé Supermax Canada étudiera toutes les options à sa portée pour remédier à la situation et prendra action rapidement pour assurer le respect des droits des travailleurs dans sa chaîne d'approvisionnement. L'entreprise attend donc impatiemment les résultats de ces audits indépendants qui ont pour objectif de clarifier la situation pour tous.

À propos de Services de Santé Supermax Canada

Fondée en 2004, Services de Santé Supermax Canada est située à Longueuil et compte près de 40 employés. Grâce à sa nouvelle usine de production de masques chirurgicaux, elle vise à favoriser l'approvisionnement local du Québec et du Canada en équipements de protection individuelle. Services de Santé Supermax Canada est une compagnie membre du Groupe Supermax Berhad, située en Malaisie. Le groupe Supermax Berhad est le deuxième plus grand fabricant de gants jetables au monde et exporte ses produits vers plus de 160 pays.

