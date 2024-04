Services de santé de première ligne - Le Bas-Saint-Laurent, chef de file en matière d'accès

QUÉBEC, le 9 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette Vézina, soulignent les progrès réalisés en matière d'accès aux services de santé de première ligne depuis la création du Guichet d'accès à la première ligne (GAP) au Bas-Saint-Laurent.

Ayant comme principal défi d'améliorer l'accès aux services de santé, le ministre de la Santé souhaite remercier les initiateurs du GAP qui ont lancé le projet pour la toute première fois au Bas-Saint-Laurent. Cette initiative, désormais étendue à l'ensemble du Québec et plus récemment disponible en format numérique, permet d'offrir un accès aux professionnels et professionnelles de la santé pour les personnes en attente d'un ou une médecin de famille. Grâce à cette initiative de la région et à la mise en place des groupes de médecine familiale, ce sont 1,5 million de Québécoises et de Québécois de plus qui ont accès à un professionnel ou une professionnelle de la santé.

Il reste beaucoup de travail pour améliorer l'accès, mais la tendance à l'échelle du Québec est positive et le Bas-Saint-Laurent se démarque. Plusieurs données en témoignent : le taux d'accès à un service de première ligne atteint 95,3 % dans la région; le pourcentage de personnes inscrites à un ou une médecin dépasse les 85 % et plus de 9 personnes sur 10 sont inscrites auprès d'un groupe de médecine familiale.

Dans un souci de partager les bonnes pratiques des différentes régions et de briser les silos, le gouvernement du Québec a mis en place un coordonnateur de l'accès, Michel Delamarre. Son équipe et lui travaillent en étroite collaboration avec le personnel sur le terrain afin d'améliorer l'accès aux services de santé pour les Québécoises et les Québécois, notamment en première ligne, aux urgences et en chirurgie.

« J'aimerais remercier les équipes qui ont mis en place le tout premier GAP au Bas-Saint-Laurent. C'est grâce à des solutions innovantes comme la leur que nous sommes en mesure d'améliorer concrètement l'accès aux services de santé de première ligne. C'est d'ailleurs l'une des priorités que nous avions identifiées dans le cadre du Plan santé, lequel vise des améliorations dans un horizon 2025 pour les Québécoises et les Québécois. Nous devons poursuivre nos efforts et partager les bonnes pratiques, comme celles observées dans le Bas-Saint-Laurent. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis fière que le Guichet d'accès à la première ligne soit né d'une initiative du Bas-Saint-Laurent. Ces avancées sont le fruit des efforts soutenus du personnel de la santé de notre région, de même que des gestes concrets posés par notre gouvernement. C'est une source de satisfaction de voir les bénéfices concrets pour les citoyennes et les citoyens. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Québec.ca/GuichetAccès

