Services de santé à Drummondville - Québec avance pour mieux répondre aux besoins d'ici la construction du nouvel hôpital

DRUMMONDVILLE, QC, le 25 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement, au fait des besoins de la population dans la région de Drummondville, a pris l'engagement d'inscrire le projet de construction d'un nouvel hôpital à Drummondville au Plan québécois d'infrastructures (PQI). Le ministre de la Santé, Christian Dubé, accompagné du ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson, André Lamontagne, et du député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, a annoncé le lancement de deux appels d'offres visant à revoir le plan clinique en vue de la construction du futur hôpital et à mettre en place des mesures transitoires qui pourront contribuer à court terme à mieux répondre aux besoins de santé de la population.

En prévision de la construction du nouvel hôpital

Québec accélère certaines étapes du projet avant même son inscription officielle au PQI. En effet, le gouvernement soutient l'établissement dans le lancement d'un appel d'offres pour mettre à jour le plan clinique du nouvel hôpital pour tenir compte de l'accroissement plus rapide que prévu de la population dans la région. Ce plan permettra, entre autres, d'actualiser les besoins pour s'assurer que le futur hôpital y réponde adéquatement et d'amorcer les réflexions sur le choix du futur site.

Actions à court terme

Le gouvernement a également collaboré avec l'établissement pour établir des pistes de solution afin de soutenir l'offre de services en attendant la construction du nouvel hôpital. Concrètement, le second appel d'offres va permettre de définir les mesures à mettre en place rapidement, comme un bâtiment modulaire qui accueillera la nouvelle urgence et libérera de l'espace dans l'hôpital, ce qui permettra notamment de réaménager certains secteurs. Ces mesures transitoires visent à répondre aux besoins grandissants de la population de Drummondville et des environs.

Citations :

« Le futur hôpital de Drummondville est important pour la population de la région. Un projet de cette envergure se réalise en plusieurs années. Nous allons bonifier l'offre de soins et de services à Drummondville en amont de la construction. Moderniser nos établissements de santé fait partie des priorités identifiées dans le cadre du Plan santé. Les Québécoises et Québécois de la région, de même que notre personnel, méritent de bénéficier d'installations qui répondent à leurs besoins. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Notre région connait une croissance constante de la population et les soins et les services sociaux offerts doivent refléter cette hausse, c'est une priorité pour nous. Par ces deux appels d'offres, nous nous rapprochons du nouvel hôpital et nous agissons dans l'intervalle pour que toutes les équipes déjà mobilisées puissent être appuyées afin de mieux répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens et d'améliorer l'état actuel de l'Hôpital Sainte-Croix. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson

« Je remercie le ministre Dubé ainsi que ses équipes pour leur écoute et leur soutien afin d'améliorer la situation à court terme. Le dossier du futur hôpital reste prioritaire, mais il est primordial de répondre aux besoins actuels et de s'assurer que les personnes puissent recevoir des soins et des services de qualité. Depuis que je suis en politique, je me bats pour que le Centre-du-Québec soit reconnu à sa juste valeur et la venue d'un nouvel hôpital régional à Drummondville est essentielle pour répondre aux besoins d'une population qui grandit très rapidement! »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Audrey Noiseux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 514 779-3114