Services de portefeuille Counsel Inc. annoncent un changement de sous-conseiller pour deux fonds

Beutel, Goodman & Compagnie assumera les fonctions de sous-conseiller pour Counsel Canadian Value et IPC Private Wealth Visio North American Equity.

TORONTO, le 9 sept. 2021 /CNW/ - Les services de portefeuille Counsel ont annoncé aujourd'hui que Beutel, Goodman & Compagnie Ltée a été nommé sous-conseiller du Counsel Canadian Value et IPC Private Wealth Visio North American Equity. Ce changement sera effectif aux alentours du 29 octobre 2021.

Counsel Canadian Value est un fonds sous-jacent du Counsel Conservative Portfolio, du Counsel Balanced Portfolio, du Counsel Growth Portfolio et du Counsel All Equity Portfolio. IPC Private Wealth Visio North American Equity est un fonds sous-jacent du Mandat revenu Visio Patrimoine Privé IPC, du Mandat équilibré Visio Patrimoine Privé IPC et du Mandat croissance Visio Patrimoine Privé IPC.

Counsel a également annoncé qu'une grande partie de l'exposition aux actions canadiennes du Portefeuille revenu mensuel Counsel sera répartie afin d'investir dans Counsel Canadian Dividend et dans le fonds Actions canadiennes IPC qui sont sous-conseillés par Lincluden Investment Management Ltd. et Guardian Capital Group Ltd., respectivement.

Counsel Canadian Dividend est investi principalement dans des actions canadiennes générant un revenu de dividendes afin d'obtenir une plus-value du capital à long terme et de tenter de protéger le capital. Le fonds Actions canadiennes IPC investit dans un portefeuille composé d'actions de haute qualité ou de titres reliés à des actions émises par des entreprises canadiennes, lesquels devraient avoir un profil de risque plus faible par rapport à l'indice composé S&P/TSX. Ce changement aura lieu aux alentours du 29 octobre 2021.

Services de portefeuille Counsel est une filiale d'Investment Planning Counsel Inc. (IPC Inc.). Avec 5,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 31 août 2021, Counsel offre des solutions de portefeuille complètes et objectives en utilisant les habiletés et l'expertise de gestionnaires de portefeuille externes. Counsel, par l'intermédiaire d'IPC Inc., est membre du groupe de sociétés Financière IGM (TSX : IGM). La Financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada.

