TORONTO, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Services de portefeuille Counsel inc. (« Counsel ») a annoncé aujourd'hui l'ajout de Corporation Financière Mackenzie à titre de sous-conseillère pour les fonds suivants :

Portefeuille des Essentiels revenu IPC

Portefeuille des Essentiels équilibré IPC

Portefeuille des Essentiels croissance IPC

Mandat revenu Visio Patrimoine Privé IPC

Mandat revenu équilibré Visio Patrimoine Privé IPC

Mandat équilibré visio Patrimoine Privé IPC

Mandat mondial équilibré découvertes Visio Patrimoine Privé IPC

Mandat mondial équilibré avantages Visio Patrimoine Privé IPC

Mandat croissance équilibrée Visio Patrimoine Privé IPC

Mandat croissance Visio Patrimoine Privé IPC

IPC Multi-Factor Canadian Equity

IPC Multi-Factor International Equity

IPC Multi-Factor U.S. Equity

Actions nord-américaines à revenu élevé Visio Patrimoine Privé IPC

Aucun changement n'a été apporté aux objectifs de placement, aux stratégies ou aux opérations de ces fonds, et il n'y a pas d'incidence sur les cotes de risque.

À propos de Counsel

Counsel est une filiale d'Investment Planning Counsel Inc. (IPC Inc.). Avec 4,7 milliards de dollars de fonds sous mandat de gestion en date du 31 janvier 2024, Counsel offre des solutions de portefeuille complètes et objectives en utilisant l'expertise de gestionnaires de portefeuille externes. Par l'intermédiaire d'IPC Inc., Counsel est une filiale en propriété exclusive de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (« Canada Vie »). Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) et membre du groupe de sociétés de la Power Corporation du Canada.

