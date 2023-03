TORONTO, le 22 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Services de portefeuille Counsel (« Counsel ») a annoncé sa proposition de fusionner deux fonds communs de placement.

Fusions de fonds

Les fusions des fonds ci-dessous sont proposées pour le 16 juin 2023 ou aux alentours de cette date.

Fonds discontinués Fonds continués Portefeuille des Essentiels actions IPC Portefeuille des Essentiels croissance IPC Portefeuille des Essentiels équilibré ESG IPC Portefeuille des Essentiels équilibré IPC

Les porteurs de titres des fonds discontinués inscrits en date du 17 avril 2023 ou aux alentours de cette date recevront un avis de convocation à l'assemblée extraordinaire des investisseurs qui aura lieu le 5 juin 2023. Si cette fusion est approuvée, les porteurs de titres des fonds discontinués recevront des titres d'une série équivalente des fonds continués au moment de la fusion.

À propos de Services de portefeuille Counsel

Services de portefeuille Counsel est une filiale d'Investment Planning Counsel Inc. (IPC Inc.). Avec 4,3 milliards de dollars de fonds sous mandat de gestion en date du 28 février 2023, Counsel offre des solutions de portefeuille complètes et objectives en utilisant l'expertise de gestionnaires de portefeuille externes. Par l'intermédiaire d'IPC Inc., Counsel est membre du groupe de sociétés Financière IGM. (TSX : IGM). La Financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada.

SOURCE Counsel Portfolio Services Inc.

Renseignements: Cameron Penner Proof Strategies Inc., téléphone : 613 670-5815, Adresse courriel : [email protected]