Service Nouveau-Brunswick reste fidèle à MERX et à ses solutions d'approvisionnement électronique de pointe

LONGUEUIL, QC, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Réseaux MERX Inc., chef de file canadien de l'approvisionnement stratégique et filiale de Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF), a signé un contrat avec Service Nouveau-Brunswick pour faire passer le Réseau de possibilités d'affaires du Nouveau-Brunswick (RPANB) à la plus récente technologie MERX.

Suite logique du partenariat de longue date entre MERX et Service Nouveau-Brunswick, ce contrat améliorera l'automatisation des informations sur les avis d'appels d'offres dans la province par l'intégration des catégories de codes UNSPSC, procurant ainsi un guichet unique aux fournisseurs qui utilisent le Réseau.

Grâce à cette amélioration, MERX enrichit son portefeuille de contenus et les organisations néo-brunswickoises augmentent la visibilité de leurs publications. La synchronisation du RPANB et des codes UNSPSC est un outil conforme à l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, ce qui fait de la plateforme de MERX un point d'accès central - une solution avantageuse pour tous les intervenants.

« Nous tenons beaucoup à notre relation avec Service Nouveau-Brunswick et sommes heureux d'offrir une solution qui tient compte de l'ensemble du réseau, confie Jean-Michel Stam, vice-président, Opérations canadiennes. Cette nouvelle version propose au RPANB une synchronisation transparente des flux de données qui améliore grandement l'expérience de l'utilisateur. Ce contrat réaffirme notre position de chef de file de l'approvisionnement stratégique au pays, » conclut-il.

À propos de Réseaux MERX Inc.

Filiale de Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF), Réseaux MERX Inc. est le chef de file des services d'appels d'offres électroniques au Canada. La société aide des milliers d'organismes privés et publics à réduire leurs coûts d'approvisionnement stratégique tout en améliorant l'efficience des processus et la reddition de comptes auprès des parties prenantes. Depuis plus de 20 ans, MERX fait équipe avec des fournisseurs dans la recherche d'occasions d'affaires au public comme au privé, notamment aux différents ordres de gouvernement au Canada et aux États-Unis. Enregistrant des centaines de milliards de dollars en biens et services soumissionnés via un réseau mondial de quelque 200 000 fournisseurs, MERX permet aux organismes de toute taille d'optimiser leur approvisionnement stratégique en offrant une perspective tous azimuts sur les besoins, l'approvisionnement et les résultats des fournisseurs. Pour en savoir plus : www.merx.com.

À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) est un leader canadien des technologies de l'information, offrant des solutions d'approvisionnement stratégique et de commerce unifié ainsi que des places de marché B2B. Les solutions de Mediagrif sont utilisées par plusieurs milliers d'entreprises en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La Société possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour en savoir plus sur Mediagrif, consultez son site Web au www.mediagrif.com ou appelez au 1 877 677-9088.

