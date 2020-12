Service de désenclavement - île d'Anticosti et Basse-Côte-Nord - État de situation et service offert d'ici la fin de la saison de service régulière

QUÉBEC, le 31 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) souhaite rassurer les citoyens d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord sur l'approvisionnement de leurs communautés et apporter des précisions sur le déroulement de la desserte d'ici la fin de la saison.

La STQ comprend très bien le caractère essentiel de la desserte d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord. Sa priorité absolue demeure le ravitaillement de ces régions avant l'hiver. En ce sens, tous les efforts possibles sont déployés par la STQ et l'opérateur Relais Nordik (RNI) pour en assurer l'approvisionnement continu malgré les limitations actuelles du NM Bella Desgagnés.

Le service maritime demeure la solution privilégiée compte tenu des volumes imposants de marchandise à livrer d'ici la fin de la saison (environ 1500 tonnes) et du fait que le NM Bella Desgagnés peut naviguer à un seul moteur. La STQ et RNI sont confiants d'être en mesure de terminer la saison régulière de désenclavement maritime de cette façon.

Des mesures complémentaires ont tout de même été mises en place, notamment pour réduire les risques et assurer la livraison rapide des denrées périssables. Des plans de contingence sont également prêts à être déployés rapidement au besoin.

La situation pourrait évoluer au cours des prochains jours et des prochaines semaines, mais le portrait actuel de la situation est le suivant :

Situation actuelle

Service maritime

Le NM Bella Desgagnés a repris le service le 28 décembre dernier. La marchandise générale du voyage 37 et toutes les marchandises périssables du voyage 38 (dont les départs étaient respectivement prévus à l'origine les 14 et 21 décembre) sont actuellement à bord du navire. Elles ont déjà été livrées à Port-Menier, Blanc-Sablon, Saint-Augustin et La Tabatière. Les autres ports non accessibles par la route seront visités dès que les conditions de navigation permettront au NM Bella Desgagnés de poursuivre son itinéraire.

Les denrées périssables prévues sur le voyage 37, soit environ 75 tonnes, avaient déjà été livrées par le service de désenclavement routier et aérien exceptionnel organisé par la STQ avec la collaboration de Relais Nordik, le 18 décembre dernier. Une trentaine de vols avaient été réalisés en plus du transport par camion.

Service routier et aérien

Les marchandises des voyages 37 et 38 ont été livrées par camion et continuent de l'être dans les ports accessibles par la route, soit Natashquan et Kegaska.

Le service de désenclavement hivernal routier et aérien a été devancé et il est actuellement en fonction selon les paramètres habituels. Les clients ont jusqu'au jeudi, 16 h pour placer leurs commandes.

Prochaines semaines

Service maritime

Le NM Bella Desgagnés devrait être de retour à Sept-Îles en milieu de semaine prochaine. Les marchandises des voyages 39 et 40 (départs prévus à l'origine les 28 décembre et 4 janvier) seront chargées à bord et livrées dans la semaine suivante.

Toujours selon les conditions de navigation et si tout se déroule comme prévu, le voyage 41 devrait quant à lui partir de Sept-Îles vers la mi-janvier. Le retard sera donc essentiellement résorbé à ce moment. La date exacte sera confirmée et communiquée aux clients dès que possible.

Un voyage supplémentaire si possible et nécessaire est prévu et celui-ci serait le dernier de la saison. La décision sera communiquée aux clients dès qu'elle sera prise.

Quelques précisions :

Pour accélérer le service et diminuer les risques, le navire ne s'arrêtera plus à Rimouski,Natashquan et Kegaska . Les livraisons de marchandises dans ces communautés seront faites par la route.

. Les livraisons de marchandises dans ces communautés seront faites par la route. Tous les autres ports seront visités une fois par voyage, en amont ou en aval, selon les conditions de navigation.

Les marchandises qui doivent être transportées d'une communauté à l'autre seront chargées lors du passage du navire, puis livrées au plus tard lors du voyage suivant.

Les clients sont invités à faire livrer leur marchandise directement à Sept-Îles, mais peuvent continuer à le faire à Rimouski . Elles seront transportées vers Sept-Îles par Relais Nordik pour être chargées sur le navire.

. Elles seront transportées vers Sept-Îles par Relais Nordik pour être chargées sur le navire. Les dates butoirs pour un transport cette saison sont les suivantes : le 15 janvier pour les marchandises générales et le 18 janvier pour les denrées périssables. Aucune marchandise reçue après cette date ne pourra être transportée.

Service routier et aérien

Le service de désenclavement aérien continuera d'être en fonction parallèlement au service maritime. Les clients pourront donc choisir le service qui leur convient le mieux pour le transport des denrées inscrites sur la liste de Nutrition Nord.

Toutes les marchandises en direction ou en provenance de Havre-Saint-Pierre, Natashquan et Kegaska transiteront par la route d'ici la fin de la saison.

Les engagements de la STQ

La STQ prend les engagements suivants envers les citoyens d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord :

Tous les ports seront visités à chaque voyage . Si les conditions de navigation empêchent le navire d'accoster à un port, la marchandise sera livrée par la route ou par avion dès le retour du navire à Sept-Îles.

. Si les conditions de navigation empêchent le navire d'accoster à un port, la marchandise sera livrée par la route ou par avion dès le retour du navire à Sept-Îles. Tous les voyages restants (40 et 41) seront effectués. Si une situation exceptionnelle l'en empêchait, les marchandises essentielles seront livrées par la route ou par avion.

Pour suivre le navire et pour plus de renseignements

Les clients et citoyens peuvent suivre la progression du NM Bella Desgagnés en temps réel au relaisnordik.com. Les agents contacteront les clients pour déterminer le moment où ils pourront prendre possession de leur marchandise.

La STQ et RNI communiqueront rapidement toute modification du service aux citoyens d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord.

