Série documentaire : avec Journée de prof, la FQPPU s'associe à Savoir média pour mettre en lumière la réalité du travail professoral

Avec la diffusion de la série documentaire Journée de prof, produite par Savoir média en partenariat avec la Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) et réalisée par Vanessa Quintal, la FQPPU invite le public à entrer dans l'envers du décor. À compter d'aujourd'hui, 15 capsules de 7 minutes donnent accès, sans filtre, au quotidien de celles et ceux qui enseignent, recherchent, encadrent, innovent -- et tiennent à bout de bras une mission d'intérêt public essentielle.

Donner un visage humain à un métier souvent méconnu

Laboratoires, salles de classe, réunions, terrains de recherche : Journée de prof suit des professeures et des professeurs dans leur réalité concrète. On y découvre leur passion pour le savoir, leur engagement auprès des étudiantes et des étudiants, ainsi que leur profond désir de contribuer à la société.

Mais on y entend aussi autre chose.

La surcharge de travail chronique. La pression administrative. La course au financement. La quantification de la performance. La marchandisation croissante des savoirs. Autant de réalités structurelles qui, trop souvent, restent invisibles -- mais fragilisent profondément la mission universitaire.

Une collaboration pour éclairer, pas pour embellir

Si la FQPPU a choisi de s'associer à Savoir média, c'est précisément pour mettre en lumière cette tension entre vocation et contraintes.

« Nous avons voulu ouvrir grand les portes de l'université », explique Madeleine Pastinelli, présidente de la FQPPU. « Montrer le travail réel des professeures et professeurs, leur passion, leur engagement, mais aussi les obstacles qui entravent leur capacité à remplir pleinement leur mission. Cette série rappelle que l'université n'est pas une usine à diplômes ni une entreprise de services, mais un bien public fondamental au service de l'intérêt commun. »

À travers ces récits, Journée de prof pose une question simple, mais essentielle. Que perd-on collectivement lorsque celles et ceux qui portent le savoir n'ont plus l'espace, le temps, ni les conditions pour le faire pleinement ?

Une invitation à regarder l'université autrement

En donnant la parole aux premières personnes concernées, la série invite le public à mieux comprendre les défis systémiques auxquels font face les universités québécoises -- et à réfléchir aux choix de société qui les sous-tendent.

Car, derrière chaque découverte scientifique, chaque diplômé•e, chaque débat éclairé, il y a des femmes et des hommes engagé•es. Et derrière leur engagement, il y a des conditions de travail qui méritent d'être vues, comprises et discutées.

Professeures et professeurs mis•es à l'honneur

Les épisodes présentent quinze membres du corps professoral, issus de divers établissements universitaires :

Maurice Doyon -- Université Laval

-- Université Laval Ndeye Dieynaba Ndiaye -- Université du Québec à Montréal

-- Université du Québec à Montréal Johannes Frasnelli -- Université du Québec à Trois-Rivières

-- Université du Québec à Trois-Rivières Caroline Beauregard -- Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

-- Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Simon Rainville -- Université Laval

-- Université Laval Stéphanie Fecteau -- Université du Québec en Outaouais

-- Université du Québec en Outaouais Vincent Larivière -- Université de Montréal

-- Université de Montréal Maxime Boivin -- Université du Québec à Chicoutimi

-- Université du Québec à Chicoutimi Julie Myre-Bisaillon -- Université de Sherbrooke

-- Université de Sherbrooke Christiane Bergeron-Leclerc -- Université du Québec à Chicoutimi

-- Université du Québec à Chicoutimi Audréanne Loiselle -- Université Laval

-- Université Laval Conrad Boton -- École de technologie supérieure

-- École de technologie supérieure Jean-Sébastien Fallu -- Université de Montréal

-- Université de Montréal Chiara Piazzesi -- Université du Québec à Montréal

-- Université du Québec à Montréal Magaly Brodeur -- Université de Sherbrooke (UdeS)

Informations sur la série

Diffusion : sur le web et en ondes dès le 16 février 2026

: sur le web et en ondes dès le 16 février 2026 Format : 15 capsules documentaires de 7 minutes

15 capsules documentaires de 7 minutes Production : Savoir média (production déléguée : Anne-Marie Simard)

Savoir média (production déléguée : Anne-Marie Simard) Réalisation : Vanessa Quintal

Vanessa Quintal Partenaire : Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université

Depuis 1991, la FQPPU est l'instance de concertation et de représentation du corps professoral universitaire québécois.

SOURCE Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU)

Pour plus d'information ou pour toute demande d'entrevue, veuillez contacter : Émile Bordeleau-Pitre, Conseiller stratégique en communications, 514-692-3643, [email protected], www.fqppu.org/