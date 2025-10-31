CAP santé mentale tient à souligner le travail accompli par Lionel Carmant et salue la nomination de Sonia Bélanger comme ministre responsable des Services sociaux

QUÉBEC, le 31 oct. 2025 /CNW/ - CAP santé mentale, qui regroupe 53 associations de familles et de proches qui soutiennent une personne ayant un trouble mental, tient à souligner l'écoute, l'engagement et le travail accompli par le ministre sortant Lionel Carmant en santé mentale. CAP santé mentale espère maintenant que la ministre Sonia Bélanger poursuivra les efforts de son prédécesseur avec des gestes significatifs pour améliorer l'accès aux soins en santé mentale en plus d'aller de l'avant avec des ajustements à la Loi P-38.

Les familles espèrent que la ministre Sonia Bélanger fera preuve d'un leadership fort malgré le contexte budgétaire actuel. CAP santé mentale continuera de sensibiliser le gouvernement de François Legault sur les enjeux actuels de santé mentale dont les proches sont aux premières loges.

CAP santé mentale rappelle que le gouvernement Legault et Santé Québec doivent agir en prévention pour réduire les drames en santé mentale avec des ajustements à la Loi P-38 et aux pratiques en situation de crise, tout en soutenant davantage les familles qui sont au premier plan pour accompagner les personnes ayant un trouble de santé mentale.

Au Québec, les demandes de soins ne cessent d'augmenter en santé mentale, année après année. À cet effet, Lionel Carmant a grandement contribué à l'évolution des services aux proches aidants en santé mentale, par des mesures concrètes pour outiller et pour soutenir les jeunes proches aidants ainsi que les familles en situation de crise, pour développer des services dans la communauté ainsi que pour implanter de bonnes pratiques dans le réseau de la santé à l'égard des proches en santé mentale.

Monsieur Carmant a également entrepris une réforme de la Loi P-38, attendue depuis plus de 25 ans par les familles, une réforme qu'il s'était engagé à présenter avant les Fêtes et que la ministre Sonia Bélanger doit reprendre au pied levé pour en poursuivre la mise en œuvre dans les délais prévus par son gouvernement.

« CAP santé mentale tient à remercier Lionel Carmant pour sa grande sensibilité, sa vision et ses actions en santé mentale à l'égard des familles, des jeunes proches aidants et de nos organismes qui soutiennent les proches au quotidien. Nous tenons également à féliciter madame Sonia Bélanger pour ses nouvelles responsabilités de ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre déléguée à la Santé. Nous lui offrons une collaboration étroite, pleine et entière dans les nombreux dossiers touchant la proche aidance et la santé mentale », a déclaré monsieur René Cloutier, directeur général de CAP santé mentale.

Actif depuis 1985, CAP santé mentale regroupe 53 associations dans toutes les régions du Québec. Leur mission est d'offrir un soutien psychosocial aux proches des personnes ayant un problème de santé mentale, en offrant gratuitement les services suivants : information, entraide, soutien professionnel, accompagnement, formations et répit. Fort de son expertise unique au Québec, CAP santé mentale demeure le seul regroupement québécois exclusivement destiné aux familles et à l'entourage en santé mentale. Ses associations membres soutiennent plus de 30 000 proches annuellement.

